Corte IDH ordena a Nicaragua proteger a la presunta víctima de abuso sexual de Daniel Ortega, desaparecida

SAN JOSÉ — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó a Nicaragua garantizar la vida y la libertad de una mujer identificada como Elvia Junieth Flores Castillo, cuyo paradero se desconoce desde 2025, y quien en 2005, cuando era menor de edad con 15 años, habría sido víctima de violencia sexual por parte del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

La Corte IDH publicó este miércoles una serie de medidas provisionales, entre ellas, "requerir al Estado de Nicaragua que garantice la vida, la integridad y la libertad personales a quien identificó con las iniciales E.J.F.C. y sus hijas menores C.M.F. y M.M.F. y sus derechos a la familia y a la protección de la niñez".

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Ambas menores serían presuntamente hijas biológicas de Ortega, pero su padre legal es presuntamente el exasesor de Ortega, Néstor Moncada Lau, supuestamente desaparecido.

Otra medida es la de "requerir al Estado de Nicaragua que proceda al levantamiento de cualquier medida que encubra el paradero y/o restrinja la libertad y la integridad personales de las beneficiarias E.J.F.C y C.M.F. En el caso de M.M.F., requerir al Estado que cese su situación de aislamiento, garantizándole acceso a educación, salud, actividades recreativas y atención psicosocial".

Este caso se deriva de una demanda en trámite ante la Corte IDH por la alegada persecución contra el abogado Santos Sebastián Flores Castillo y su familia, a raíz de las denuncias que él formuló sobre presuntos actos de violencia sexual cometidos contra su hermana E.J.F.C. por parte del presidente Ortega, en el 2005.

En ese contexto, Flores Castillo fue condenado en 2013 a quince años de prisión, en un proceso que, según la denuncia contra el Estado, habría sido fabricado como represalia.

Flores Castillo, según el régimen, falleció supuestamente por "suicidio" el 8 de noviembre de 2021 mientras se encontraba bajo custodia del Estado en el centro penitenciario La Modelo.

El abogado Santos Sebastián Flores Castillo en la celda del penal de Tipitapa. Cortesía/CPDH y ANPDH

Exigen reunificación de la madre con sus hijas

Las medidas provisionales dictadas este miércoles por la Corte IDH responden a una solicitud de los representantes del caso de Flores Castillo.

En su resolución, la Corte IDH también ordenó al Estado nicaragüense que "haga efectivas las medidas necesarias para garantizar la reunificación de E.J.F.C. y C.M.F. con M.M.F" e "informar de manera oficial e inmediata sobre el paradero y las condiciones en que se encuentran".

Según los representantes de las presuntas víctimas, el paradero de E.J.F.C. y el de su hija C.M.F., de trece años de edad, se desconoce desde el 21 de marzo de 2025, cuando al parecer fueron sacadas de su casa por agentes estatales.

¿Niña en desamparo?

En cuanto a la niña M.M.F., de ocho años de edad, los representantes indicaron que desde la desaparición de su madre, permanece en la casa familiar bajo vigilancia, control y custodia permanentes de agentes estatales, sin acceso de su familia, sin asistir a la escuela desde hace aproximadamente dos años y sin actividades recreativas.

La última información sobre M.M.F. data de mayo de 2026, pues desde entonces toda comunicación habría sido bloqueada, según denunciaron los representantes.

La Corte IDH declaró a Nicaragua en desacato desde 2022, cuando el Estado se negó a cumplir con una serie de resoluciones de medidas provisionales que exigían al Estado liberar y garantizar la vida y la salud de más de un centenar de personas opositoras al régimen del gobernante sandinista Daniel Ortega que fueron encarceladas.

Desde entonces Nicaragua no responde a órdenes de la Corte IDH ni acredita representantes para las audiencias.

FUENTE: Con información de EFE y DLA