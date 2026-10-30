Meta llega a acuerdo y deja a Snapchat como único acusado ante la Justicia

Meta, empresa matriz de Instagram, llegó a un acuerdo amistoso con una joven que la demandaba en Los Ángeles en un nuevo juicio sobre adicción a redes sociales y dejó solo a Snapchat ante el jurado, anunciaron los abogados de la demandante.

Los términos del acuerdo con la demandante de 18 años, K.D.B., son confidenciales. Meta ya había llegado a un acuerdo extrajudicial la semana pasada con la otra demandante, S.J., de 16 años.

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El juicio, en el que Snap se enfrentará por primera vez a un jurado en estos casos que se han multiplicado en Estados Unidos, debe comenzar el 4 de noviembre, tras la selección del jurado en curso.

"Nos alegramos de haber llevado este caso a una resolución justa para nuestra clienta", declaró su abogada, Emily Jeffcott, prometiendo seguir "exigiendo responsabilidades a las empresas tecnológicas".

Como consecuencia directa, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram, que debían comparecer a mediados de noviembre, probablemente ya no tendrán que testificar.

El director ejecutivo de Snap, Evan Spiegel, sigue citado, a menos que la empresa firme a su vez un acuerdo con las demandantes.

Principal objetivo de miles de demandas interpuestas por familias y escuelas en Estados Unidos, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) ha multiplicado los acuerdos desde su condena en marzo por parte de un primer jurado de Los Ángeles.

Los miembros del jurado la consideraron, junto con YouTube (Google), parcialmente responsable de los trastornos de una joven.

En agosto, el grupo cerró con la práctica totalidad de los estados estadounidenses un acuerdo por más de 18.000 millones de dólares, acompañado de nuevos límites para los adolescentes en Instagram y Facebook.

FUENTE: Con información de AFP.