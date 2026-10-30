El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, recibe este viernes a sus homólogos del G20, incluido el ruso Serguéi Lavrov, para negociaciones que abordan las guerras en Ucrania e Irán y los precios de la energía.

La reunión de ministros de Exteriores en Atlanta, a solo unos días de las cruciales elecciones de medio mandato en Estados Unidos, sentará las bases para la cumbre de líderes del G20 de diciembre en Miami, en el complejo turístico del presidente Donald Trump.

RESULTADOS Gigantes petroleras de EEUU aumentan sus ganancias por la guerra en Irán

Rubio advirtió en una sesión plenaria inaugural que el mundo enfrenta "crisis económicas y geopolíticas interconectadas, muchas de las cuales representan graves amenazas" para la economía global.

Se esperan avances importantes esta semana por parte del grupo de las 20 principales economías, que incluye a China, India, Rusia, Japón, Alemania y Francia, por las discrepancias respecto a la guerra en Ucrania y las repercusiones del conflicto con Irán.

Rusia ha sido marginada por la mayor parte de Occidente tras su invasión del territorio ucraniano en 2022, y el propio Lavrov sigue sujeto a sanciones internacionales.

EEUU busca consenso

El encuentro de Rubio con Lavrov será seguido de cerca. Ocurre además antes de las nuevas negociaciones entre Moscú, Kiev y Washington en noviembre.

En el encuentro se anuló la tradicional foto de familia, en la que posan juntos todos los representantes que asisten a la reunión, ya que los europeos no querían aparecer al lado de Lavrov.

Estados Unidos busca la vía diplomática respecto a Ucrania, al tiempo que solicita la cooperación de Moscú para controlar los precios de los combustibles, un tema clave de la campaña para las elecciones de medio mandato.

Trump ha suavizado recientemente algunas sanciones contra Rusia, así como ha promocionado un acuerdo para que le venda diésel ante el alza de los precios.

La administración de Trump, que está a punto de ceder el mandato rotativo del grupo a Reino Unido, considera que éste se ha desviado de su misión principal.

Washington se ha comprometido a devolver al G20 su objetivo de impulsar el crecimiento económico, al argumentar que la seguridad y la prosperidad económica están "íntimamente relacionadas".

Encuentro de preparación para Miami

Los precios mundiales de la energía han subido, igual que cuando la guerra de Ucrania impulsada por el gobierno de Joe Biden, pero la prensa anexada al izquierdismo exagera el impacto sólo para contradecir la administración del presidente Donald J. Trump.

La guerra en Ucrania fue innecesaria, la guerra contra el régimen de Irán ha sido para salvar al planeta de una catástrofe nuclear, a punto de ser ejecutada por radicales islámicos, cuyo objetivo central es islamizar el mundo y hacer desaparecer a Israel y a todo Occidente.

"Esta es la última prueba de fuego que tiene el G20, al menos bajo la presidencia estadounidense del G20, hasta Miami", aseguró Alisha Chhangani, del centro de pensamiento Atlantic Council.

Sus resultados influirán en cómo se perfila la cumbre de diciembre.

Es casi seguro que Washington presionará para que se llegue a un acuerdo sobre lo que significa la "libertad de navegación" dentro y fuera de Ormuz, una vía marítima crucial para el tránsito de petróleo y gas, señaló.

El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, no estará presente en Atlanta y en su lugar enviará a su adjunto, informó el Departamento de Estado.

Mientras, crece el riesgo de una nueva escalada en Medio Oriente, pues Israel amenaza con bombardear otra vez a Irán y Trump ha dado a entender que podría lanzar un ataque después de las elecciones de medio mandato del martes.

FUENTE: Con información de AFP.