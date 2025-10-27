lunes 27  de  octubre 2025
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que Steve Bannon dijo que "hay un plan" para que el mandatario siga en la Casa Blanca después de 2028

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump aseguró este lunes que no se presentaría al puesto de vicepresidente en las elecciones de 2028, algo sugerido por alguno de sus seguidores para saltarse el límite de dos mandatos establecido en la Constitución estadounidense y permanecer en la Casa Blanca.

No obstante, algunos simpatizantes de Trump —quien comenzó su segunda presidencia en enero— han sugerido que el magnate republicano podría eludir la norma convirtiéndose en vicepresidente y luego volver a ocupar el puesto vacante.

Lee además
Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"
El presidente de Argentina, Javier Milei (C), saluda a sus partidarios en la sede de La Libertad Avanza del partido gobernante tras los resultados de las elecciones legislativas nacionales de mitad de período en Buenos Aires el 26 de octubre de 2025.
LEGISLATIVAS

Milei obtiene claro triunfo en legislativas de Argentina y Trump lo celebra

Consultado al respecto, el mandatario dijo que "se le permitiría hacerlo" en los comicios de 2028, pero rechazó la idea.

"Estaría autorizado a ello", dijo el mandatario, quien sin embargo recalcó que "no lo haría", dado que "es demasiado forzado". "Creo que a la gente no le gustaría eso. Es demasiado forzado, no estaría bien", afirmó a bordo del Air Force One en ruta a Japón desde Malasia, en el marco de su gira oficial en Asia.

"Hay un plan"

Trump, quien sirvió un primer mandato entre 2017 y 2021 y ahora se encuentra en el segundo desde enero de 2025, ha expresado en varias ocasiones que sus seguidores le piden que se presente a un tercer mandato, algo que aliados suyos como Steve Bannon han dicho que podría ser parte de un plan que están preparando para que concurra a los comicios de 2028.

Bannon, antiguo asesor de Trump y uno de los ideólogos del movimiento Make America Great Again (MAGA), afirmó la semana pasada en una entrevista a 'The Economist' que "hay un plan" para que el mandatario siga en la Casa Blanca. "Va a lograr un tercer mandato. Trump será presidente en 2028 y la gente tendrá que hacerse a la idea", subrayó.

De hecho, recientemente el mandatario ha mostrado gorras rojas con el lema "Trump 2028" en un escritorio del despacho oval.

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron después de que Steve Bannon.

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca dijo este lunes que "no ha pensado en ello", si bien reseñó que cuenta con "las mejores cifras en los sondeos" que ha tenido "nunca". Además, dijo que el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, son "geniales" y podrían ser buenos candidatos a las presidenciales.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

Temas
Te puede interesar

Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina

Rusia estalla contra Trump y amenaza con represalias por sanciones petroleras

Buque de guerra estadounidense llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

El huracán Melissa sube a categoría máxima y se dirige a Jamaica

El campus de la Universidad de Florida
ENTRE LAS MEJORES

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de la patrulla de la Policía de Miami-Dade.
SUCESOS

Familiares denuncian abandono en caso de joven apuñalado en Gladeview

Votantes en Miami-Dade acuden a las urnas.
ELECCIONES

Comienzan las votaciones anticipadas en Miami-Dade y Monroe

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

El presidente Donald J. Trump recibe a su homólogo argentino Javier Milei.
CASA BLANCA

Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina