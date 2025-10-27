Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump aseguró este lunes que no se presentaría al puesto de vicepresidente en las elecciones de 2028, algo sugerido por alguno de sus seguidores para saltarse el límite de dos mandatos establecido en la Constitución estadounidense y permanecer en la Casa Blanca .

No obstante, algunos simpatizantes de Trump —quien comenzó su segunda presidencia en enero— han sugerido que el magnate republicano podría eludir la norma convirtiéndose en vicepresidente y luego volver a ocupar el puesto vacante.

Consultado al respecto, el mandatario dijo que "se le permitiría hacerlo" en los comicios de 2028, pero rechazó la idea.

"Estaría autorizado a ello", dijo el mandatario, quien sin embargo recalcó que "no lo haría", dado que "es demasiado forzado". "Creo que a la gente no le gustaría eso. Es demasiado forzado, no estaría bien", afirmó a bordo del Air Force One en ruta a Japón desde Malasia, en el marco de su gira oficial en Asia.

"Hay un plan"

Trump, quien sirvió un primer mandato entre 2017 y 2021 y ahora se encuentra en el segundo desde enero de 2025, ha expresado en varias ocasiones que sus seguidores le piden que se presente a un tercer mandato, algo que aliados suyos como Steve Bannon han dicho que podría ser parte de un plan que están preparando para que concurra a los comicios de 2028.

Bannon, antiguo asesor de Trump y uno de los ideólogos del movimiento Make America Great Again (MAGA), afirmó la semana pasada en una entrevista a 'The Economist' que "hay un plan" para que el mandatario siga en la Casa Blanca. "Va a lograr un tercer mandato. Trump será presidente en 2028 y la gente tendrá que hacerse a la idea", subrayó.

De hecho, recientemente el mandatario ha mostrado gorras rojas con el lema "Trump 2028" en un escritorio del despacho oval.

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca dijo este lunes que "no ha pensado en ello", si bien reseñó que cuenta con "las mejores cifras en los sondeos" que ha tenido "nunca". Además, dijo que el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, son "geniales" y podrían ser buenos candidatos a las presidenciales.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press