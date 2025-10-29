miércoles 29  de  octubre 2025
RELACIONES

Alianza EEUU-Japón es clave para disuadir agresiones de China, afirma el Pentágono

El ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi, confirmó los planes de su país de acelerar sus metas de aumentar el gasto bélico

El secretario del Departamento de Guerra en EEUU Pete Hegseth estrecha la mano de su homólogo japonés Shinjiro Koizumi.

El secretario del Departamento de Guerra en EEUU Pete Hegseth estrecha la mano de su homólogo japonés Shinjiro Koizumi.

Eugene Hoshiko/AFP

Por su parte, el ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi, confirmó los planes de su país de acelerar sus metas de aumentar el gasto bélico.

Lee además
El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
CONGRESO

Parálisis presupuestaria genera una guerra política preelectoral en Washington
La primera ministra de Japón Sanae Takaichi junto al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump a bordo del buque de guerra USS George Washington en la base naval de Yokosuka. 
GIRA POR ASIA

Primera ministra y Trump prometen una "nueva edad de oro" entre EEUU y Japón

Los dos jerarcas se reunieron luego del primer encuentro en persona del presidente estadounidense Donald Trump y la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que abordó cuestiones de defensa.

Japón, de larga tradición pacifista, ha adoptado una posición más militarista ante el deterioro de sus relaciones con China.

"Para responder a las contingencias y mantener a nuestro país seguro, hombro a hombro con Japón, esperamos continuar fortaleciendo nuestra alianza", declaró Hegseth en la cita.

Trump fortalece alianza EEUU-Japón

Takaichi, de línea dura con China, afirmó la semana pasada que su gobierno alcanzará este año fiscal su meta de invertir 2% de su PIB en defensa, dos años antes de lo previsto.

Estados Unidos, que tiene unos 60.000 militares en Japón, quiere que Tokio aumente su gasto de defensa, incluso alcanzando el 5% del PIB prometido en junio por miembros de la OTAN.

El ministro japonés Koizumi confirmó el miércoles la nueva meta de inversión.

"Tomaremos medidas para alcanzar el nivel de 2% del PIB en este año fiscal, más temprano" que el plan original, dijo Koizumi a Hegseth en Tokio.

"Ante la situación en que las capacidades de misiles han mejorado significativamente en el área en torno a Japón, creo que es importante reforzar implacablemene las capacidades de defensa contra misiles", agregó.

Takaichi declaró el martes junto a Trump, a bordo del buque estadounidense "USS George Washington", que está "comprometida" con reforzar las capacidades japonesas de defensa, y citó las amenazas de seguridad "sin precedentes".

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Cómo elegir la mejor ubicación para comprar vivienda en EEUU

EEUU se prepara para el fin del horario de verano: ¿cuándo y cómo ajustar el reloj correctamente?

Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
TRAGEDIA

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto de 'Melissa'

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.  
TRAGEDIA

El peligroso huracán Melissa toca tierra en Cuba, provocando destrozos e inundaciones

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
Tenis

Sinner cree imposible alcanzar el ranking número 1 este 2025

Te puede interesar

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
LLAMADO

Demócratas de Florida piden a DeSantis declarar emergencia alimentaria ante cierre federal

Un robot con inteligencia artificial fabricado por la tecnológica Nvidia.
tecnología

Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas