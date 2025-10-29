Alianza EEUU-Japón es clave para disuadir agresiones de China, afirma el Pentágono

El secretario del Departamento de Guerra en EEUU Pete Hegseth estrecha la mano de su homólogo japonés Shinjiro Koizumi.

El jefe del Pentágono , Pete Hegseth , afirmó el miércoles que la alianza Japón -Estados Unidos es "crucial para disuadir la agresión militar china ".

Por su parte, el ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi, confirmó los planes de su país de acelerar sus metas de aumentar el gasto bélico.

Los dos jerarcas se reunieron luego del primer encuentro en persona del presidente estadounidense Donald Trump y la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que abordó cuestiones de defensa.

Japón, de larga tradición pacifista, ha adoptado una posición más militarista ante el deterioro de sus relaciones con China.

"Para responder a las contingencias y mantener a nuestro país seguro, hombro a hombro con Japón, esperamos continuar fortaleciendo nuestra alianza", declaró Hegseth en la cita.

Takaichi, de línea dura con China, afirmó la semana pasada que su gobierno alcanzará este año fiscal su meta de invertir 2% de su PIB en defensa, dos años antes de lo previsto.

Estados Unidos, que tiene unos 60.000 militares en Japón, quiere que Tokio aumente su gasto de defensa, incluso alcanzando el 5% del PIB prometido en junio por miembros de la OTAN.

El ministro japonés Koizumi confirmó el miércoles la nueva meta de inversión.

"Tomaremos medidas para alcanzar el nivel de 2% del PIB en este año fiscal, más temprano" que el plan original, dijo Koizumi a Hegseth en Tokio.

"Ante la situación en que las capacidades de misiles han mejorado significativamente en el área en torno a Japón, creo que es importante reforzar implacablemene las capacidades de defensa contra misiles", agregó.

Takaichi declaró el martes junto a Trump, a bordo del buque estadounidense "USS George Washington", que está "comprometida" con reforzar las capacidades japonesas de defensa, y citó las amenazas de seguridad "sin precedentes".

FUENTE: Con información de AFP.