EEUU captura a más de 600 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

La operación, coordinada en siete países, desmanteló laboratorios y decomisó más de 10 toneladas de estupefacientes

Oficiales de la DEA llegan al tribunal de distrito de EEUU, distrito este de la ciudad de Nueva York, el 28 de febrero de 2025. &nbsp;

Oficiales de la DEA llegan al tribunal de distrito de EEUU, distrito este de la ciudad de Nueva York, el 28 de febrero de 2025.

 

AFP

WASHINGTON - La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informó este martes que 617 personas fueron arrestadas en una operación internacional contra el Cártel de Sinaloa, organización criminal que Washington designó como grupo terrorista en febrero de este año.

El operativo, que se ejecutó de manera coordinada en siete países, incluyó incautaciones de más de 10 toneladas de drogas —principalmente metanfetaminas, cocaína y heroína—, así como 400 armas de fuego y 11 millones de dólares en efectivo. La DEA calificó la acción como un “golpe significativo” contra la red criminal a nivel global.

Aunque la agencia no detalló en qué lugares exactos se realizaron los arrestos, informó que se trató de un esfuerzo multinacional “ajustado a la ley y en coordinación con los servicios de seguridad aliados”.

Seguridad nacional

La ofensiva se enmarca en la política de seguridad del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, quien en febrero anunció que Estados Unidos designaría a ocho organizaciones criminales como grupos terroristas extranjeros, entre ellas la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua, además del Cártel de Sinaloa.

En fechas recientes, la Administración Trump amplió la lista al incluir también a los cárteles ecuatorianos Los Lobos y Los Choneros, lo que refuerza el intercambio de inteligencia internacional y abre la puerta a nuevas operaciones conjuntas para debilitar estas estructuras criminales.

FUENTE: Con información de Europa Press

