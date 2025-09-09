martes 9  de  septiembre 2025
POLÉMICA

Influencer Isabella Ladera toma acciones legales tras filtración de video intimo

Ante la situación, los abogados de Isabella Ladera emitieron un comunicado en el que aclararon que la influencer no fue responsable de la filtración del video

Captura de pantalla/Instagram/ @isabella.ladera
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La influencer venezolana Isabella Ladera se encuentra en el centro de la polémica tras la filtración de un video íntimo en el que aparece junto al cantante colombiano Beéle. El material fue divulgado sin su consentimiento, lo que generó gran revuelo en redes sociales y ha puesto a ambos protagonistas bajo la lupa mediática.

A través de sus redes sociales, Ladera expresó su profundo malestar por la situación, calificando la filtración como: "una de las traiciones más crueles" que ha vivido. En su mensaje, señaló que el video solo estaba en manos de dos personas: ella y Beéle, sugiriendo que el cantante podría estar involucrado en la divulgación del material. Además, indicó que este acto no solo vulnera su privacidad, sino que también ha causado un inmenso dolor a ella y a su familia.

Según información revelada por Ladera, ya había sido advertida sobre la posible filtración del video desde principios de julio. A través de sus historias de Instagram, compartió un chat donde un contacto le informó sobre el riesgo de exposición. Ante esta amenaza, la influencer decidió informar a su familia y a su pareja, el influencer peruano Hugo García, para prepararlos ante la situación.

La filtración del video ha desatado una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios han compartido memes y comentarios irónicos, utilizando frases de las canciones de Beéle para burlarse de la situación. A pesar de la gravedad del hecho, las burlas continúan circulando, lo que ha generado críticas sobre la falta de empatía hacia las víctimas de violencia digital.

Hasta el momento, Beéle no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la filtración del video. Su silencio ha generado especulaciones y ha aumentado la presión sobre el cantante, quien ya había estado en el centro de la polémica por acusaciones de infidelidad por parte de su exesposa, Camila Cara Rodríguez.

Comunicado de los abogados

Ante la situación, los abogados de Isabella Ladera emitieron un comunicado en el que aclararon que la influencer no fue responsable de la filtración del video ni forma parte de una estrategia de marketing. El equipo legal advirtió que la difusión no autorizada de este tipo de contenido constituye una violación grave a los derechos fundamentales de Ladera, especialmente a su intimidad, honra y dignidad personal.

Además, señalaron que la circulación del video es una acción que puede ser sancionada por la ley y anunciaron que están investigando la filtración para tomar las acciones legales pertinentes contra los responsables.

Isabella Ladera expresó su determinación de no permitir que este acto la destruya y aseguró que seguirá luchando por su dignidad y por todas las mujeres que han sido víctimas de violencia digital.

