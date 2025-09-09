martes 9  de  septiembre 2025
CASA BLANCA

Secretario del Tesoro: EEUU está listo para "medidas fuertes" contra Rusia

El secretario del Tesoro Scott Bessent escribió en un mensaje en X que "todas las opciones siguen sobre la mesa" como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para apoyar las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent

BRENDAN SMIALOWSKI/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos está dispuesto a tomar "medidas fuertes" contra Rusia por la guerra en Ucrania, pero la cooperación total de Europa es crucial, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tras conversaciones con el enviado de la UE para sanciones a Moscú.

Bessent se refirió al conflicto mientras funcionarios estadounidenses y europeos sostienen reuniones desde el lunes y hasta el martes -según un funcionario de la UE- para intensificar la coordinación sobre sanciones contra a Moscú.

El enviado de sanciones de la Unión Europea, David O'Sullivan, quien ha encabezado la ofensiva global del bloque para prevenir la evasión de sanciones por parte de Moscú, lidera la delegación europea en Washington.

Bessent escribió en un mensaje en X después de la reunión del lunes que "todas las opciones siguen sobre la mesa" como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para apoyar las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev.

La negociación tradicional "no ha funcionado", añadió Bessent. "Estamos dispuestos a tomar medidas fuertes contra Rusia, pero nuestros socios europeos deben unirse plenamente a nosotros para tener éxito".

También destacó que Estados Unidos y la UE están alineados sobre la importancia de poner fin a la guerra en Ucrania.

Una fuente familiarizada con las discusiones dijo a la AFP que la reunión del lunes duró menos de dos horas y abordó posibles sanciones económicas y acciones arancelarias contra Moscú.

Los funcionarios estadounidenses presentes incluyeron a miembros del Departamento del Tesoro, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, añadió la fuente bajo condición de anonimato.

Trump amenazó el domingo con imponer más sanciones a Rusia, después de que el Kremlin desatara su mayor ataque aéreo contra Ucrania.

FUENTE: Con información de AFP.

