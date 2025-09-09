martes 9  de  septiembre 2025
EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, planteó públicamente aplicarle la medida al socialista español para ingresar a EEUU, según mensaje en la red X

José Luis Zapatero, expresidente de España.

José Luis Zapatero, expresidente de España.  

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El subsecretario de Estado, Christopher Landau, sugirió públicamente retirarle la visa al socialista español José Luis Rodríguez Zapatero para ingresar a EEUU, debido a sus conexiones con el chavismo, particularmente con Nicolás Maduro, según un mensaje en la red X

Landau respondió así a un post sobre la información, publicada en DIARIO LAS AMERICAS, según la cual el expresidente del gobierno de España estaría impulsando una fórmula junto a figuras del chavismo para “sacrificar” a Nicolás Maduro y sacarlo del poder en Venezuela para montar una transición manejada por ellos.

José Luis Rodríguez Zapatero, socialista español, y Nicolás Maduro en Venezuela.
Rodríguez Zapatero se une a 'neochavistas' e impulsan fórmula para hacerse del poder
Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
Christopher Landau a Diosdado Cabello: "Usted y su pandilla corren llenitos de angustia"

En su mensaje, Landau publica una imagen que invoca al superhéroe del comic Batman y su “batiseñal”, con el breve texto “¿Será esta la señal para el Quitavisas?”, con lo cual ironiza sobre las conexiones de Rodríguez Zapatero con el chavismo y en los últimos 13 años con Maduro.

La posición del número dos de Departamento de Estado aparece en el contexto del endurecimiento de las acciones del gobierno de EEUU y su ofensiva militar en el Caribe contra los carteles del narcotráfico vinculados a Maduro, especialmente el Cartel de los Soles que fue designado organización terrorista global, en julio pasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeputySecState/status/1965142596386471968?t=tmIkSIowfYxB7lSK3PzcJQ&s=09&partner=&hide_thread=false

Rodríguez Zapatero en la mira de EEUU

La información periodística aludida por Landau refiere que Rodríguez Zapatero, el general chavista Miguel Rodríguez Torres y el exdiputado Eudoro González Dellán, que componen su círculo venezolano, expusieron en Madrid el plan durante una reunión de “exploración” con opositores venezolanos exiliados y tendrían previsto hacer contactos en Washington, a través de las relaciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, con altos funcionarios de Qatar.

Según reportes, en el ámbito diplomático de EEUU se profundiza la convicción de que el socialista español estaría detrás del diseño de la propuesta de transición para que el neochavismo e incluso el Cartel de los Soles preserven sus intereses.

En España, la propuesta de sancionar a Zapatero añade tensión a las relaciones bilaterales de EEUU con el gobierno de Pedro Sánchez, cercano a Rodríguez Zapatero, según medios de Madrid, pero de momento no se conocen reacciones oficiales.

Maduro y su régimen, envueltos en escándalos de corrupción en España, son señalados por EEUU de ser, más que un Estado fallido, una organización criminal que controla el país, tras el fraude electoral del 28 de julio de 2024.

FUENTE: Con información red X Christopher Landau, ABC, Redacción DLA

