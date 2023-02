Crece red social de Trump; The Washington Post pierde 20% de suscriptores

MIAMI - El diario The Washington Post perdió más de 500.000 suscriptores en 2021, una racha negativa que viene desde hace años y que continuó en 2022, según un informe de The Wall Street Journal.

El periódico, de tendencia de izquierda, ahora cuenta apenas con poco más de dos millones de suscriptores, una disminución por encima del 20% de sus clientes, después de que Joe Biden asumiera la Presidencia en enero de 2021. The Post ha sido un fiel aliado de las políticas de extrema izquierda dentro de la agenda de la actual administración.

Por su parte, la red social del expresidente Donald Trump se acerca a los cinco millones de suscriptores y la tendencia, según analistas de Wall Street, es al alza.

Desde que el expresidente Donald Trump dejara la Casa Blanca, los ingresos por publicidad digital del diario se han desplomado en más de $80 millones, una disminución superior al 15%.

En un intento por reducir costos, el Post considera ahora vender el software de su publicación "Arc XP". Según los informes, al propietario del Washington Post y fundador de Amazon, Jeff Bezos, le gusta la idea de vender el software.

A diferencia de la parte digital de The Washington Post, la red social de Trump sube la cifra de suscriptores, un fenómeno que incluso The New York Times (también de izquierda) reseñó en un artículo titulado "La influencia de Truth Social crece a pesar de sus problemas comerciales" y en el que afirma que la plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social, se ha vuelto “vibrante” y ha “logrado superar a sus rivales”.

“Sus publicaciones en el sitio llegan a más de cuatro millones de seguidores y repercuten regularmente en los principales sitios de noticias y redes sociales”, agrega el artículo del New York Times.

Truth Social se disparó hacia la cima de las listas y se ha mantenido como la aplicación más descargada en la tienda Google Play durante días completos.

Según Forbes, Trump Media and Technology Group es ahora el "activo más valioso" de Trump. Trump posee el 80% de la compañía, 73 millones de acciones al precio de compra inicial de $25 por acción, por un valor de más de $1.800 millones.

“No se equivoquen, Trump es extremadamente rico. De hecho, el expresidente vuelve a subir a The Forbes 400 este año después de dejarlo hace 12 meses, con un valor neto estimado que salta de $2.500 millones a $3.200 millones, suficiente para calificar en el puesto 343 en el ranking de las personas más ricas de Estados Unidos", publicó recientemente Forbes, la revista especializada en negocios y finanzas.

