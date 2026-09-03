El déficit comercial de Estados Unidos en julio creció respecto a junio, debido al aumento de las importaciones por al auge en la construcción de infraestructura tecnológica de inteligencia artificial (IA), según datos del Departamento de Comercio.

La brecha comercial de la mayor economía del mundo se situó en 88.600 millones de dólares en julio, un incremento del 24,4% respecto del mes anterior, pero la noticia que pareciera poco provechosa resulta favorable.

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Las exportaciones descendieron 2,1% hasta 310.700 millones de dólares, según el Departamento de Comercio, en un contexto de menos ventas al exterior de suministros industriales.

Las importaciones aumentaron un 2,8% hasta 399.300 millones de dólares, impulsadas por computadoras, accesorios informáticos y semiconductores.

El comercio estadounidense ha registrado fluctuaciones desde el año pasado por todo el megaplan económico que ejecuta la administración Trump y un cambio en el comercio mundial con EEUU mediante una nuevo estrategia de aranceles.

Infraestructura para Inteligencia Artificial

Las empresas se han apresurado a incrementar sus importaciones antes de que entraran en vigor nuevas rondas de aranceles.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en febrero una parte de los llamados aranceles recíprocos globales, las compañías han solicitado reembolsos.

Por su parte, la guerra en Irán ha provocado exportaciones de crudo estadounidense récord hacia Europa y Asia tras los cierres ejecutados por el régimen de los ayatolás o durante la ofensiva de EEUU contra los extremistas islámicos en zonas cercanas al Estrecho de Ormuz.

En estos momentos, EEUU exportan entre derivados, diluyentes y crudo, un promedio de 14,8 millones de barriles diarios, una cifra impensable hace apenas una década atrás cuando las élites globalistas la emprendieron contra la industria de los hidrocarburos o los combustibles fósiles.

El nuevo acuerdo petrolero con Venezuela pone en una posición aún más favorable a EEUU como el principal productor y exportador de combustible del mundo con una amplia ventaja sobre Arabia Saudita y Rusia.

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FUENTE: Con información de AFP.