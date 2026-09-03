jueves 3  de  septiembre 2026
TECNOLOGíA

Tesla lanza su Cybercab, un robotaxi sin volante ni pedales

Desde hace semanas, las redes sociales se han llenado de avisos de estos vehículos de Tesla en las calles, estacionados en parkings, especialmente en Dallas, algo que indica un lanzamiento a gran escala

El lanzamiento de los Robotaxis es apenas el comienzo de Tesla en materia de inteligencia artificial (IA).

El lanzamiento de los Robotaxis es apenas el comienzo de Tesla" en materia de inteligencia artificial (IA).

ROBYN BECK/ AFP.
Por Julián Varela

El grupo Tesla, especialista en vehículos eléctricos, prevé lanzar este jueves en Austin (Texas) su Cybercab, un vehículo sin pedales ni volante especialmente diseñado para servicios de taxi sin conductor.

Tesla no ha dado detalles sobre el programa y se ha limitado a una animación digital publicada en X el 22 de agosto, con la mención "acceso exclusivo" para anunciar esta cita fijada para el 3 de septiembre.

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"Celebramos el lanzamiento de nuestro robotaxi Cybercab con un evento exclusivo en Austin, y tú podrías estar allí", señalaba el anuncio, que invitaba a los clientes de su servicio de robotaxis a multiplicar los trayectos para tener la oportunidad de ser elegidos por sorteo para asistir.

Desde entonces, las distintas cuentas de X del grupo y de sus directivos han multiplicado las alusiones con emojis de robot y de taxi, las palabras "Cybercab, Cybercab, Cybercab" o diversas animaciones.

"Un enjambre de Cybercabs", publicó simplemente el jueves por la mañana Elon Musk, director de Tesla, acompañado de una foto de una decena de vehículos.

Pero fans de la marca, algunos de ellos entre los invitados, han difundido algunos detalles en las redes sociales: afirman que el evento comenzará a finales de la tarde en Texas.

Sin timón y sin pedales

El jueves por la mañana no había ninguna indicación sobre una posible transmisión por internet, algo que Tesla suele hacer.

Desde hace semanas, las redes sociales se han llenado de avisos de estos vehículos en las calles, estacionados en parkings, especialmente en Dallas, algo que podría indicar un lanzamiento a gran escala.

El Cybercab fue presentado en octubre de 2024 con gran pompa en un estudio de Hollywood. Elon Musk preveía entonces una producción antes de 2027.

Este vehículo eléctrico de color dorado carece de volante, pedales y retrovisores. Fue concebido para servicios de robotaxi y solo puede transportar a dos personas.

Tesla lanzó en junio de 2025 su servicio de robotaxi en Austin, utilizando sus SUV Model Y equipados con el software de conducción autónoma, porque el Cybercab aún no estaba listo.

Texas cuenta con una normativa favorable a los vehículos autónomos, lo que lo convierte en uno de los campos de pruebas favoritos para numerosos servicios de robotaxis ya operativos, como Waymo (Google) y Zoox (Amazon), o en fase de pruebas, como Motional (Hyundai).

FUENTE: Con información de AFP.

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