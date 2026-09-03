jueves 3  de  septiembre 2026
RECHAZO

Cuatro grandes empresas de EEUU cancelan asistencia a cumbre espacial de París

Entre las grandes empresas estadounidenses que no asistirán al encuentro en la capital francesa se encuentra SpaceX, del billonario Elon Musk

Lanzamiento de la nueva version del cohete Starship fabricado por SpaceX.

Lanzamiento de la nueva version del cohete Starship fabricado por SpaceX.

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por Leonardo Morales

Cuatro empresas estadounidenses, incluida SpaceX del billonario Elon Musk, anularon su participación en la Cumbre Espacial Internacional organizada en París los días 9 y 10 de septiembre, indicaron este jueves las autoridades francesas.

"Queremos obviamente seguir trabajando con nuestros socios y aliados estadounidenses", indicó el ministerio de Educación Superior, Investigación y Espacio en un mensaje ante el rechazo al encuentro organizado por el presidente francés, Emmanuel Macron.

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El mandatario galo se negó a apoyar a EEUU en la guerra contra el régimen terrorista de Teherán, por lo que las relaciones de Washington con los supustos aliados europeos han adquirido nuevas dimensiones.

Copresidida por Francia y Alemania, la cumbre debe celebrarse en el Grand Palais de París y reunir a líderes de alrededor de 120 países para debatir sobre el uso del espacio exterior.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

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