Cuatro grandes empresas de EEUU cancelan asistencia a cumbre espacial de París

Cuatro empresas estadounidenses, incluida SpaceX del billonario Elon Musk, anularon su participación en la Cumbre Espacial Internacional organizada en París los días 9 y 10 de septiembre, indicaron este jueves las autoridades francesas.

"Queremos obviamente seguir trabajando con nuestros socios y aliados estadounidenses", indicó el ministerio de Educación Superior, Investigación y Espacio en un mensaje ante el rechazo al encuentro organizado por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Economía Trump se reúne en privado con ejecutivos petroleros tras el acuerdo con Venezuela

El mandatario galo se negó a apoyar a EEUU en la guerra contra el régimen terrorista de Teherán, por lo que las relaciones de Washington con los supustos aliados europeos han adquirido nuevas dimensiones.

Copresidida por Francia y Alemania, la cumbre debe celebrarse en el Grand Palais de París y reunir a líderes de alrededor de 120 países para debatir sobre el uso del espacio exterior.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.