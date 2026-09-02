miércoles 2  de  septiembre 2026
POLÍTICA

Trump afirma que Venezuela "aún no está preparada" para celebrar elecciones

El presidente de EEUU dijo que la transición tras la captura de Nicolás Maduro es muy reciente y aseguró que espera que los comicios puedan realizarse “pronto”

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

AFP
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y con la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, en una foto montaje.&nbsp;

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y con la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, en una foto montaje. 

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP
Por Valeria Montero

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, al considerar que la transición política tras la salida del dictador Nicolás Maduro es aún demasiado reciente.

“Simplemente no me parece que estén listos todavía. Es algo muy nuevo”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca al ser consultado sobre la posibilidad de que Venezuela avance hacia un proceso electoral.

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El mandatario estadounidense sostuvo que Washington mantiene una relación de trabajo con las autoridades que asumieron la conducción del país tras la salida de Maduro y destacó el desempeño de la cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez.

“Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren”, afirmó Trump.

Sin embargo, el presidente estadounidense insistió en que todavía no están dadas las condiciones para celebrar los comicios. “Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”, señaló.

Trump dejó abierta la posibilidad de que el proceso electoral pueda concretarse en un plazo relativamente corto. “Todavía no están preparados. Pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto”, agregó.

Delcy Rodríguez tampoco fija una fecha

Las declaraciones de Trump coincidieron con la posición expresada por Delcy Rodríguez, quien evitó establecer un calendario electoral y condicionó la celebración de los comicios a que Venezuela esté preparada.

“Yo no fijo fecha”, respondió Rodríguez al ser consultada sobre cuándo podrían realizarse las elecciones, durante una comparecencia en Caracas junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

La dirigente chavista afirmó que ha trabajado para preparar al país para un eventual proceso electoral, pero insistió en que este deberá realizarse únicamente cuando existan las condiciones necesarias.

“Habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, sostuvo.

La declaración deja sin una fecha definida el eventual proceso electoral venezolano y coincide con la evaluación expresada por Trump desde Washington sobre la falta de condiciones inmediatas para acudir a las urnas.

Nueva fase de conversaciones

El proceso electoral forma parte de una agenda más amplia de transición política que la Administración Trump mantiene con las autoridades interinas y sectores de la oposición venezolana.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que una nueva ronda de conversaciones de transición tendrá lugar aproximadamente en 10 días.

Rubio advirtió que la democratización de Venezuela no puede reducirse únicamente a la celebración de elecciones. “Las elecciones democráticas no se reducen simplemente a la celebración de unos comicios”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

El funcionario señaló que Washington trabaja para acelerar la transición y comparó el proceso venezolano con otras transformaciones políticas ocurridas tras regímenes autoritarios.

El petróleo también marca la nueva relación

El acercamiento político se desarrolla paralelamente a una creciente cooperación energética entre Washington y Caracas. La Administración Trump estableció acuerdos relacionados con el sector petrolero venezolano y defiende una mayor presencia estadounidense en los recursos estratégicos del país.

Trump presentó esta estrategia también como una cuestión de seguridad y competencia geopolítica, ante la influencia que durante los últimos años tuvieron China, Rusia e Irán en Venezuela.

FUENTE: Con información de: La Patilla/AFP/Alberto News/Redes Sociales

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