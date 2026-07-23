jueves 23  de  julio 2026
CONTAGIO

Demandan a Taco Bell por reciente brote de diarrea en EEUU

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU detectó que el brote está relacionado con la lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental

Imagen de uno de los restaurantes Taco Bell de la cadena de comida rápida mexicana en California.

Imagen de uno de los restaurantes Taco Bell de la cadena de comida rápida mexicana en California.

MARIO TAMA/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un grupo de personas demandó este jueves a la cadena de comida Taco Bell tras haberse contagiado del brote de diarrea desatado en Estados Unidos, vinculado por agencias federales con la lechuga servida en algunos de sus restaurantes.

En la demanda, presentada ante el Tribunal del Distrito Este de Michigan, ubicado en Detroit, los siete denunciantes exigen que se celebre un juicio con jurado popular en el que, avanzan, exigirán compensaciones por daños y perjuicios sufridos por contagiarse del brote tras comer en sus restaurantes.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU, en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), detectaron que el brote está relacionado con lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Hasta este martes, la ciclosporiasis, como se conoce a esta infección intestinal, ha afectado a más de 7.000 personas en casi todo el país, según recoge la demanda.

Lechuga suministrada en la cadena Taco Bell

Los demandantes explican que contrajeron el parásito después de consumir lechuga suministrada en Taco Bell, que había sido distribuida por Taylor Fresh Food, el mayor procesador de ensaladas y vegetales frescos cortados, a quien también piden procesar.

Connie Horton, una de las denunciantes, alegó que tuvo que ser ingresada en el Hospital Sinai Grace de Detroit tras acudir a un restaurante Taco Bell el 24 y el 26 de junio. En ambas visitas, adquirió productos que contenían lechuga.

Horton experimentó más de 11 días de vómitos y diarrea y "tuvo que seguir trabajando a pesar de sus síntomas para evitar perder salarios", detalla la demanda.

Por su parte, Ryan McRae, también residente de Michigan, compró y consumió productos del Taco Bell con lechuga los días 19 y 23 de junio.

El 9 de julio de 2026 comenzó a sufrir diarrea grave, calambres estomacales, dolores de cabeza, vómitos y pérdida de apetito, y un día más tarde, fue ingresado en otro hospital.

El resto de demandantes, aunque no tuvieron que ser internados, acudieron también a urgencias tras presentar un cuadro clínico con vómitos y diarreas.

Tras conocerse el vínculo entre la lechuga y el parásito, la cadena de restaurantes de Taco Bell anunció la retirada del producto de todos sus restaurantes.

FUENTE: Con información de EFE.

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