jueves 23  de  julio 2026
NUEVA MULTA

La Unión Europea multa a Google con más de 1.000 millones de dólares

La nueva sanción de la UE a Google, por 1.015 millones de dólares, debe recibir una contundente respuesta de Washington. Entre el 2017 y 2019, el gigante estadounidense tuvo que pagar más de 8.400 millones de dólares

Logo del gigante tecnológico de Google.

Logo del gigante tecnológico de Google.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Unión Europea impuso el jueves dos multas por un total de 890 millones de euros (1.015 millones de dólares) al gigante tecnológico Google, una decisión que amenaza las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Este monto global representa la sanción más elevada impuesta por Bruselas a una empresa en aplicación del Reglamento europeo sobre los mercados digitales (DMA), una poderosa ley europea destinada a reprimir los abusos de posición dominante de los gigantes tecnológicos.

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La nueva sanción de la UE a Google corre el riesgo de una contundente respuesta de Washington contra la controversial regulación digital europea, a la que la administración de Donald Trump acusa de apuntar injustamente contra los líderes estadounidenses del sector.

En detalle, Google fue sancionada con 460 millones de euros por haber favorecido sus propios servicios en los resultados de su motor de búsqueda Google Search, afirmó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE.

A esto se suma una segunda multa de 430 millones de euros, por haber impedido que los desarrolladores que utilizan Play Store, dirigirse a otros puntos de ventas.

"Es una decisión muy importante", afirmó la vicepresidenta de la Comisión encargada de lo Digital, Henna Virkkunen, subrayando que tiene como objetivo "garantizar un terreno de juego equitativo" para todas las empresas en línea.

La UE vuelve a castigar a las tecnológicas estadounidenses

El gigante tecnológico estadounidense respondió que esta decisión deteriorará servicios muy apreciados por los internautas.

"Para cumplirla, nos vemos obligados a retirar funcionalidades de búsqueda en tiempo real que los europeos valoran, como la visualización instantánea de precios y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, así como a desmantelar protecciones de seguridad en Google Play", protestó Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google.

Desde la implementación de la DMA en 2024, la UE impuso multas de 200 y 500 millones de euros contra Meta y Apple en 2025.

La administración de Trump ha acusado a Bruselas de apuntar contra las tecnológicas estadounidenses y ha amenazado con imponer aranceles como represalia a estas sanciones.

La medida contra Google llega apenas unos días antes del primer aniversario de un acuerdo entre Washington y Bruselas que alivió las fricciones comerciales.

Aunque es la primera multa a Google por vulnerar la DMA, la empresa ha sido golpeada en varias ocasiones por sanciones europeas.

Entre 2017 y 2019, la UE impuso a la tecnológica multas por un total de 8.200 millones de euros. Y en septiembre del año pasado, la castigó con una sanción de 2.950 millones de euros.

FUENTE: Con información de AFP.

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