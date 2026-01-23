viernes 23  de  enero 2026
EEUU impone sanciones a "flota fantasma" de Irán por represión de protestas

La medida se produce cuando un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos afirmó haber confirmado la muerte de más de 5.000 personas durante la salvaje represión de las protestas

Imagen del rastro de las protestas en Irán que paralizaron al país por casi un mes con una represión brutal.

ATTA KENARE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra la "flota fantasma" de Irán que, según afirma, respalda las exportaciones petroleras del país, en medio de la presión de Washington por la brutal represión de Teherán contra millones de manifestantes en todo el país.

El Departamento del Tesoro apuntó a nueve buques y a sus respectivos propietarios y empresas gestoras que, según funcionarios estadounidenses, "transportaron en conjunto petróleo y productos petroleros iraníes por cientos de millones de dólares hacia mercados extranjeros".

El departamento señaló que los ingresos producto de esas ventas se desvían para financiar grupos "terroristas regionales, programas armamentísticos y servicios de seguridad".

La medida se produce cuando un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos afirmó haber confirmado la muerte de más de 5.000 personas durante la represión de las protestas que sacudieron Irán, y añadió que la mayoría eran manifestantes que fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre y sacudieron al liderazgo clerical de Irán.

Pero el movimiento se ha desvanecido ante la brutal represión del gobierno, que también ordenó un apagón de internet sin precedentes.

Las ONG que vigilan la represión han dicho que su labor se ha visto obstaculizada por un corte de internet que ya dura dos semanas, y advertido que las cifras de muertos confirmadas por el gobierno probablemente estén muy por debajo del saldo real.

Algunas de las empresas sancionadas este viernes por Washington tienen sede en Emiratos Árabes Unidos, India y Omán.

"Las sanciones de hoy apuntan a un componente crucial de cómo Irán genera los fondos que utiliza para reprimir a su propio pueblo", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

FUENTE: Con información de AFP.

