EEUU ofrece a Petro "garantías" de que no será arrestado en Washington

El gobierno de Estados Unidos ofreció este viernes garantías de que el mandatario colombiano Gustavo Petro no será detenido durante su próximo viaje a Washington para reunirse con el presidente, Donald J. Trump.

Petro está acusado de narcotráfico, también como Nicolás Maduro, por el presidente estadounidense.

Maduro fue apresado por el Ejército estadounidense durante una espectacular operación ejecutada el 3 de enero en Caracas.

El narcodictador venezolano enfrenta cargos federales en EEUU por sus vínculos directos con el narcotráfico y sobre Petro pesa también la misma acusación.

El presidente Trump ha señalado a Petro como poseedor de "fábricas donde se hace cocaína y muchas otras drogas sintéticas".

"Se confirmó que a Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de jefe de Estado", informó el gobierno colombiano tras la conversación este viernes entre la ministra de Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Durante los temas a tratarán en la reunión estarán, como cabía esperar, "la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica".

