DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU ofrece a Petro "garantías" de que no será arrestado en Washington

Gustavo Petro, como el narcodictador Nicolás Maduro, también enfrenta las acusaciones de narcotráfico por parte de Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gobierno de Estados Unidos ofreció este viernes garantías de que el mandatario colombiano Gustavo Petro no será detenido durante su próximo viaje a Washington para reunirse con el presidente, Donald J. Trump.

Petro está acusado de narcotráfico, también como Nicolás Maduro, por el presidente estadounidense.

Logo del mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan Chase.
ACUSACIóN

Trump demanda a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo por $5.000 millones
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
GUERRA

Enviado de Trump dice que sólo queda un punto por resolver en negociaciones sobre Ucrania

Maduro fue apresado por el Ejército estadounidense durante una espectacular operación ejecutada el 3 de enero en Caracas.

El narcodictador venezolano enfrenta cargos federales en EEUU por sus vínculos directos con el narcotráfico y sobre Petro pesa también la misma acusación.

El presidente Trump ha señalado a Petro como poseedor de "fábricas donde se hace cocaína y muchas otras drogas sintéticas".

"Se confirmó que a Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de jefe de Estado", informó el gobierno colombiano tras la conversación este viernes entre la ministra de Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Durante los temas a tratarán en la reunión estarán, como cabía esperar, "la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica".

FUENTE: Con información de AFP.

