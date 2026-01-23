viernes 23  de  enero 2026
Aerolíneas de EEUU emiten exenciones de viaje y anticipan cancelaciones por fuerte tormenta invernal

La combinación de lluvia helada, aguanieve y nieve podría tornar peligrosos los desplazamientos, provocar cortes de electricidad y causar daños a árboles en zonas del sureste del país

Por la fuerte tormenta invernal, las aerolíneas cancelaron más de 1.000 vuelos en Estados Unidos.&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Las principales aerolíneas estadounidenses comenzaron a emitir exenciones de viaje y anunciar cancelaciones preventivas, ante el avance de una tormenta invernal generalizada que amenaza con afectar el tráfico aéreo en al menos dos docenas de estados durante el fin de semana.

De acuerdo con Fox News, la combinación de lluvia helada, aguanieve y nieve podría tornar peligrosos los desplazamientos, provocar cortes de electricidad y causar daños a árboles en zonas del sureste del país, mientras que en el norte se esperan nevadas más intensas.

La empresa AccuWeather advirtió que el sistema invernal llegará acompañado de temperaturas no registradas en los últimos cinco años. “Esto probablemente resultará en miles de cancelaciones de vuelos el sábado, domingo y lunes”, señaló Dan DePodwin, vicepresidente de operaciones de pronóstico de AccuWeather, en declaraciones citadas por el medio nacional.

La aplicación de reservas Hopper estimó que más de 15,000 vuelos podrían sufrir retrasos como consecuencia de la tormenta y reportó un incremento del 17% en el número de viajeros que han añadido servicios de asistencia por interrupciones a sus planes de viaje para el próximo fin de semana.

Cancelación de vuelos

Ante el deterioro de las condiciones meteorológicas, Delta Air Lines canceló vuelos desde el jueves en aeropuertos seleccionados de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana y Tennessee, señalando que la medida responde a criterios de seguridad. La aerolínea indicó que los pasajeros afectados serán reubicados automáticamente en el mejor itinerario disponible y que podrán modificar sus reservas sin cargos adicionales.

Por su parte, Southwest Airlines advirtió que espera interrupciones en varias zonas del sur y el este del país, y ofreció a sus clientes flexibilidad para reprogramar vuelos o viajar en lista de espera dentro de un período de dos semanas.

American Airlines anunció medidas similares en sus principales centros de operaciones, incluyendo Dallas-Fort Worth y Charlotte, mientras que United Airlines emitió una exención que cubre gran parte del Atlántico Medio, el Noreste y sectores de las Carolinas y el Valle de Ohio, incluidas sus operaciones en Newark y Washington.

En tanto, JetBlue informó que activó una exención para el noreste, que incluye aeropuertos del área de Nueva York y Boston, y que eliminará los cargos por cambio y cancelación para pasajeros que viajen hacia o desde 11 ciudades.

Medidas especiales

Las aerolíneas de bajo costo también anunciaron medidas especiales. Frontier Airlines indicó que los pasajeros podrán solicitar reembolsos si sus vuelos son cancelados o se retrasan más de tres horas en rutas nacionales o seis horas en vuelos internacionales. Spirit Airlines, por su parte, informó que no aplicará cargos por modificaciones ni diferencias tarifarias en 13 ciudades para viajes programados entre viernes y domingo.

Las compañías advirtieron que la combinación de hielo, nieve y fuertes vientos podría ralentizar las operaciones aeroportuarias, generar retrasos en cadena y dificultar la reprogramación de vuelos.

Finalmente, las aerolíneas exhortaron a los viajeros a monitorear constantemente el estado de sus vuelos y a utilizar las aplicaciones móviles y páginas web oficiales para acceder a opciones de cambio con mayor rapidez a medida que se aproxima la tormenta.

“Incluso en lugares alejados de la tormenta, como los centros de la Costa Oeste, Denver, Chicago y Minneapolis, se sentirán los efectos colaterales de este sistema invernal que paraliza los viajes”, advirtió DePodwin.

FUENTE: Con información de Fox News

Más de 5.000 muertos en protestas en Irán, según oenegé radicada en EEUU

Estados Unidos aplaude traslado de presos de Estado Islámico desde el noreste de Siria a Irak

Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

