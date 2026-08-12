Chavismo y oposición acuerdan renovar Tribunal Supremo de Justicia, al cierre de primer ciclo de diálogo

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (C), lee un comunicado tras una reunión con representantes de la oposición en Caracas el 12 de agosto de 2026

La exdiputada y expresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela (2015), Dinorah Figuera (c), asiste a la última sesión de la mesa de diálogo este miércoles, en Caracas (Venezuela).

CARACAS.- El chavismo y la oposición de Venezuela acordaron este miércoles renovar los jueces que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuestionado por su adhesión al Gobierno, esto como parte parte de los acuerdos alcanzados en el primer ciclo de diálogo impulsado por Estados Unidos para una transición.

La jefa de la delegación opositora en la negociación, Dinorah Figuera, leyó un comunicado de las partes en el que también se informa que se acordó "activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia".

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"El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso", agregó Figuera.

El anuncio sobre la reestructuración judicial conlleva al reinicio del proceso que la Asamblea Nacional de 2020, de mayoría chavista, comenzó en mayo para renovar a una parte de los magistrados en medio de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que implicaba aumentar de 20 a 32 el número de jueces.

Ahora también habrá una nueva reforma de la ley, apuntó Figuera. En este proceso será renovado y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales, y se conformará "un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al TSJ, para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación".

La instalación formal del proceso fue el 6 de agosto en la Base Aérea Militar de La Carlota, en Caracas. Entonces, el chavismo y la oposición informaron que "suscribieron principios de respeto a la soberanía nacional" y que se trata de una "negociación de buena fe". Este acercamiento se hizo luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EEUU, el pasado mes de enero.

Recursos en Inglaterra

Como parte de los primeros acuerdos, también se anunció que el chavismo y la oposición "concentrarán esfuerzos" para recuperar activos en oro del Banco de Inglaterra, que fueron retenidos después de que el gobierno de Reino Unido desconociera la reelección del derrocado Nicolás Maduro.

"Ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra", dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2020 y jefe de la delegación chavista.

Según el comunicado conjunto, la gestión ante el Banco de Inglaterra permitirá garantizar la atención de los afectados por el doble terremoto del 24 de junio, "estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría" en el uso eficiente de los recursos.

También acordaron trabajar para fortalecer programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros.

Toma de decisiones

El politólogo Luis Salamanca indicó al DIARIO LAS AMÉRICAS que el proceso en marcha es“una mesa ejecutiva” que concretará una serie de decisiones que, de alguna manera, “están previamente cocinadas en Washington”.

“Son decisiones que viene impulsando, en algunos casos secretamente, el Gobierno de los Estados Unidos y en otros casos abiertamente. Eso cambia la lectura completa”, precisó.

Salamanca afirmó que esta iniciativa fue abierta para cambiar el Tribunal Supremo de Justicia (TJS) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), poderes “secuestrados” por el chavismo según denuncias opositoras, y para restablecer los derechos políticos establecidos en la Constitución Bolivariana de 1999.

“En esta mesa ejecutiva no tiene control el gobierno ni tampoco la oposición, el control lo tiene Washington. Ese control, de alguna manera, favorece la causa democrática porque efectivamente se ha comenzado a trabajar en la dirección de crear condiciones para unas elecciones democráticas”, enfatizó.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/ EFE/AFP