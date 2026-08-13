Un solo boleto vendido en Illinois gana el premio gordo del Powerball

Un único comprador en el estado de Illinois se convirtió en el ganador del impresionante acumulado de 1040 millones de dólares de la lotería Powerball.

La combinación afortunada rompió una racha de más de tres meses sin ganadores del premio mayor, posicionando a este sorteo como uno de los más abultados en la historia del juego de azar en Estados Unidos.

El boleto ganador acertó la totalidad de los números seleccionados en la edición nocturna. Powerball precisó que el premio representa una de las sumas más elevadas otorgadas por la lotería, desatando una oleada de gran expectativa entre millones de participantes a nivel nacional.

Entre los detalles financieros y de logística sobre el cobro de esta fortuna destacan los siguientes puntos:

Monto total : El premio mayor alcanzó la suma de 1 040 millones de dólares para quien opte por el pago en anualidades durante 30 años.

: El premio mayor alcanzó la suma de 1 040 millones de dólares para quien opte por el pago en anualidades durante 30 años. Opción en efectivo : El ganador podrá solicitar un único pago inmediato en efectivo estimado en aproximadamente 490 millones de dólares antes de impuestos.

: El ganador podrá solicitar un único pago inmediato en efectivo estimado en aproximadamente 490 millones de dólares antes de impuestos. Ubicación de venta : La boleta afortunada fue comercializada en un establecimiento autorizado en el estado de Illinois.

: La boleta afortunada fue comercializada en un establecimiento autorizado en el estado de Illinois. Sorteo histórico: Correspondió al noveno acumulado más grande registrado en la historia de las loterías estadounidenses.

El reglamento del Powerball establece que el afortunado posee un plazo determinado según las leyes estatales de Illinois para reclamar su premio. Las autoridades de la lotería sugieren a la persona firmar el billete por el reverso, guardarlo en un lugar seguro y buscar asesoría legal e inmobiliaria antes de presentarse públicamente.

Por su parte, el comercio que vendió la tarjeta ganadora recibirá un bono de incentivo por parte de la organización del juego. Las autoridades locales expresaron su satisfacción por el hito registrado en su jurisdicción, el cual atraerá atención mediática en las próximas semanas.

Finalmente, este triunfo reiniciará el acumulado inicial del Powerball para los próximos sorteos de la semana. La noticia sobre el nuevo multimillonario continúa generando revuelo en la opinión pública y en el ámbito de los juegos de azar.