Una mujer camina junto a los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios.

"El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado", dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, tras visitar la zona que fue epicentro del terremoto el lunes 10 de agosto

Personas caminan sobre los escombros de uno de los 20 edificios colapsados por el terremoto este lunes en Cali, Colombia.

BOGOTÁ - El Gobierno de Colombia negó este miércoles las versiones sobre un supuesto rechazo de ayuda internacional para atender a las víctimas del potente terremoto de magnitud 7.4 registrado el lunes, y aseguró que la coordinación de la asistencia se realiza sin considerar criterios ideológicos o políticos.

El canciller colombiano, Omar Bula, afirmó que el país está recibiendo los ofrecimientos de ayuda humanitaria realizados por distintos gobiernos y explicó que, para las labores de búsqueda y rescate, Colombia formalizó solicitudes a Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

Colombia niega criterios políticos

“Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política”, declaró Bula durante una rueda de prensa, en respuesta a versiones difundidas por algunos medios y a críticas de sectores opositores que sostienen que Colombia rechazó ayuda de gobiernos con los que el presidente Abelardo de la Espriella no mantiene afinidad ideológica.

El terremoto afectó principalmente a poblaciones del Pacífico y de la región cafetera, en el oeste del país. Según la entidad encargada de la gestión del riesgo, al menos 239 personas han muerto como consecuencia del sismo.

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), precisó que las solicitudes oficiales de asistencia fueron dirigidas exclusivamente a los cuatro países mencionados y estuvieron enfocadas en equipos especializados de búsqueda y rescate.

“Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países, que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional”, señaló Tamayo.

Rescatistas extranjeros llegan por su cuenta

La decisión de concentrar las solicitudes oficiales no ha impedido que equipos de voluntarios de otros países lleguen a Colombia para colaborar en las labores de emergencia.

En Cali, una de las ciudades más afectadas, donde se contabilizan hasta el momento 74 fallecidos, se encuentra el grupo mexicano Topos Aztecas, integrado por voluntarios especializados en operaciones de búsqueda y rescate. La organización también participó en las labores de atención posteriores a los recientes terremotos registrados en Venezuela.

Más de 150 toneladas de ayuda

En cuanto a la asistencia humanitaria, Bula informó que Colombia ya recibió 100 toneladas de ayuda ofrecidas por El Salvador. A esta carga se sumarán otras 58.5 toneladas procedentes de México, transportadas en un vuelo que se encontraba en camino.

“Hemos estado trabajando sin parar para coordinar los ofrecimientos de ayuda humanitaria. Muchos países nos han ofrecido y nos toca organizar esa ayuda”, explicó el canciller.

Entre los países que han ofrecido asistencia humanitaria a Colombia figuran El Salvador, México, República Checa, Alemania, Luxemburgo, España, Portugal, Catar, Israel, India y Chile.

Las autoridades colombianas insistieron en que la selección y coordinación de los equipos especializados responde a criterios operativos y técnicos para garantizar una respuesta efectiva ante la magnitud de la emergencia, y rechazaron que las decisiones estén determinadas por afinidades políticas o ideológicas.

FUENTE: Con información de AFP