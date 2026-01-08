jueves 8  de  enero 2026
El déficit comercial de EEUU: el más bajo en 15 años

El déficit comercial en octubre se redujo a más de la mitad en comparación con el mismo período de 2024 bajo Joe Biden y registró 29.400 millones de dólares, una caída del 39% respecto a septiembre de 2025

Imagen del Puerto de Miami.

LEONARDO MORALES/ DLA

LEONARDO MORALES/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El déficit comercial de Estados Unidos continuó su descenso en octubre y alcanzó su nivel más bajo desde junio de 2009 debido a una combinación de mayores exportaciones y menores importaciones, según datos publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

El déficit comercial en ese mes se redujo a más de la mitad en comparación con el mismo período de 2024 bajo Joe Biden.

En octubre, el déficit comercial de bienes y servicios se redujo a 29.400 millones de dólares, situándose por debajo de los 30.000 millones por primera vez en más de 15 años, una caída del 39% respecto al mes anterior, cuando ya había experimentado un marcado descenso.

El déficit fue significativamente menor que la previsión media de 58.400 millones de dólares establecida por economistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

La recuperación industrial de EEUU

Mientras las exportaciones aumentaron en 7.800 millones de dólares, alcanzando los 302.000 millones de dólares, las importaciones disminuyeron en 11.000 millones, situándose en 331.400 millones de dólares.

Esto se debió principalmente a una fuerte caída en las importaciones de bienes, que se redujeron en 14.000 millones de dólares.

También cayeron las compras de suministros y materiales industriales.

La política arancelaria del presidente Donald J. Trump desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, ha tenido el efecto deseado y muy positivo para la recuperación de la industria estadounidenses con un ascenso de las producciones y una marcada caída en las importaciones, indicadores muy favorables para el país.

FUENTE: Con información de AFP.

