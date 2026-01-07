EEUU retira sanciones petroleras de forma selectiva y asume control del crudo venezolano tras caída de Maduro

Una planta refinadora de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela(PDVSA) en el estado de Zulia.

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles el l evantamiento selectivo de una serie de sanciones impuestas a la industria petrolera de Venezuela, con el objetivo de permitir el transporte y la venta de crudo y productos derivados en el mercado internacional, en el marco del nuevo esquema de control energético impulsado por la administración del presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro.

La información fue confirmada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien señaló que Washington está flexibilizando algunas restricciones “para permitir el transporte, la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos al mercado mundial” , según declaraciones ofrecidas a medios estadounidenses.

El anuncio se produce en medio de un proceso de transición política en Venezuela, luego de que fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar en Caracas el pasado fin de semana. El dictador depuesto fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcoterrorismo y tráfico de armas.

“No pueden mover el petróleo sin nuestro permiso”

El secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó que Estados Unidos mantiene un control decisivo sobre la industria petrolera venezolana, al asegurar que el país sudamericano no puede exportar crudo sin autorización de Washington.

“No pueden transferirlo a menos que lo permitamos, porque tenemos sanciones y las estamos aplicando. Esto representa una enorme influencia”, afirmó Rubio, al referirse al acuerdo energético alcanzado entre Washington y la estatal venezolana PDVSA, según declaraciones citadas por Fox News.

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que las autoridades interinas venezolanas solicitaron incluir en el acuerdo el petróleo que se encontraba a bordo de uno de los buques detenidos en el Caribe. “Entienden que la única forma en que pueden mover petróleo, generar ingresos y evitar un colapso económico es cooperando con los Estados Unidos”, sostuvo.

La Casa Blanca dejó claro que las decisiones del régimen interino estarán subordinadas a Washington. “Estamos trabajando en estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones seguirán siendo dictadas por los Estados Unidos de América”, afirmó Leavitt.

La portavoz indicó que la administración Trump tiene “la máxima influencia” sobre las autoridades que ahora gobiernan en Caracas y aseguró que Venezuela “ya no enviará drogas ilegales a Estados Unidos ni permitirá el tráfico de personas o la operación de cárteles criminales”.

“La administración ha dejado muy claro que este es el hemisferio occidental y que el dominio estadounidense continuará bajo este presidente”, subrayó.

Trump anunció además que el régimen interino venezolano entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EEUU, que serán vendidos “de inmediato”.

Un acuerdo energético “histórico”

En un comunicado oficial, el Departamento de Energía calificó el entendimiento como un “acuerdo energético histórico”, destinado a fortalecer la seguridad nacional estadounidense en el hemisferio occidental y a sentar las bases para la recuperación económica del país sudamericano tras la salida de Maduro.

Según el documento, Washington ya comenzó a comercializar petróleo venezolano en el mercado global, con ingresos que serán depositados inicialmente en cuentas controladas por Estados Unidos para garantizar —según el gobierno— la “legitimidad e integridad” del proceso.

“El único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados”, señaló el Departamento de Energía.

Recursos en beneficios del pueblo de EEUU y Venezuela

Los ingresos derivados de la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos serán depositados inicialmente en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos a nivel mundial, con el objetivo —según Washington— de garantizar la legitimidad y la integridad en la distribución final de los fondos.

“Estos recursos se desembolsarán en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano, a discreción del gobierno de Estados Unidos”, precisa el comunicado. Las ventas comenzarán de inmediato, con un volumen estimado de entre 30 y 50 millones de barriles, y continuarán de manera indefinida.

El acuerdo contempla una reducción selectiva de las sanciones para permitir el transporte y la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos en los mercados internacionales, como había anunciado la Casa Blanca.

No obstante, el Departamento de Energía enfatizó que “el único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, consistentes con la ley estadounidense y la seguridad nacional”.

Recuperación de la red eléctrica

El comunicado también anuncia la autorización para importar equipos, repuestos y servicios especializados para los yacimientos petrolíferos, con el objetivo de revertir décadas de caída en la producción y estimular el crecimiento a corto plazo. Esta fase incluirá tecnología, experiencia e inversión de empresas energéticas estadounidenses y de otros países aliados.

“El acuerdo ayudará a desarrollar la prosperidad y la paz en todo el hemisferio occidental”, sostuvo el Departamento de Energía, al destacar el impacto regional del entendimiento.

Además del sector petrolero, el plan contempla la rehabilitación de la red eléctrica venezolana, descrita como “deteriorada y frágil” tras años de mala gestión, corrupción y falta de mantenimiento. A nivel nacional, la producción eléctrica ha caído más de un 30%, según cifras oficiales estadounidenses.

“Trabajaremos para mejorar la red eléctrica, que es esencial para aumentar la producción petrolera, ampliar las oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida diaria del pueblo venezolano”, concluyó el comunicado.

FUENTE: COn información de Fox News / Infobae / Departamento de Energía