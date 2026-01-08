EEUU ofrece inversión en el sistema eléctrico como parte del plan sobre petróleo con Venezuela

Fallas del sistema eléctrico obligaron a venezolanos a comprar artículos esenciales en un supermercado en Caracas, 30 de agosto de 2024.

WASHINGTON. - El Departamento de Energía de EEUU anunció que apoyará la inversión para rehabilitar el sistema eléctrico de Venezuela , como parte del plan sobre petróleo propuesto al nuevo régimen, en el que también se ofrece levantamiento “selectivo” de sanciones, a cambio del control de los recursos por exportaciones del crudo.

En una nota informativa, el Departamento a cargo del secretario Chris Wright considera “esencial” la recuperación de la red que suministra energía eléctrica al país para estabilizar la producción petrolera que requiere de equipos, repuestos y servicios seleccionados para su modernización.

“La red eléctrica venezolana se encuentra deteriorada y frágil tras años de mala gestión socialista, corrupción y mantenimiento deficiente”, subraya el documento publicado en su página web.

Mejor electricidad para más petróleo

“A nivel nacional, la producción de electricidad ha disminuido en más del 30% debido a una inversión insuficiente y prácticas de operación y mantenimiento corruptas e inadecuadas” agrega.

“Trabajaremos para mejorar la red eléctrica, esencial para aumentar la producción petrolera, las oportunidades económicas y la calidad de vida diaria del pueblo venezolano.

La propuesta forma parte del plan que el gobierno de EEUU presentó ante el Congreso para Venezuela y que privilegia la estabilización y la recuperación como pasos previos a la transición política en el país, objetivo final tras la captura del depuesto Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el 4 de enero.

El deterioro progresivo de las redes de generación, distribución y transmisión del sistema eléctrico nacional durante más de 20 años es uno de los principales problemas de los venezolanos y de la economía del país. La crisis ha sido denunciada en muchas ocasiones por ingenieros y consultores especializados en tema, luego del apagón masivo que afectó a Venezuela el 7 de marzo de 2019 y repetido durante semanas.

EEUU considera que mejorar la red eléctrica es determinante para la producción de crudo que aspira a controlar.

Modernización en Venezuela

“Como parte de la importante modernización, expansión y modernización requerida, EE. UU. autorizará la importación de equipos, repuestos y servicios seleccionados para yacimientos petrolíferos a fin de compensar de inmediato décadas de disminución de la producción e impulsar el crecimiento a corto plazo. Esto implicará tecnología, experiencia e inversión de socios energéticos estadounidenses y de otros países”, indica la nota informativa.

El secretario Wright, exejecutivo de petróleo y gas, señaló en una conferencia en Washington que se requieren "decenas de miles de millones y un tiempo significativo" para que la producción de barriles diarios en Venezuela esté por encima de los tres millones que llegó a tener, en niveles históricos.

Durante su intervención en la Conferencia sobre Energía, Tecnologías Limpias y Servicios Públicos de Goldman Sachs en Miami, Wright señaló que tomar estas medidas significará finalmente al regreso de más empresas estadounidenses a Venezuela.

El presidente de EEUU Donald Trump anunció este miércoles que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país, como una de las primeros resultados del proceso de entendimiento con la nueva jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

FUENTE: Con informacioón del Departamento de Energía EEUU, AFP