jueves 8  de  enero 2026
EEUU ofrece inversión en el sistema eléctrico como parte del plan sobre petróleo con Venezuela

El Departamento de Energía dará apoyo para rehabilitar instalaciones de la red eléctrica “esencial” para elevar la producción de crudo, según nota informativa

Fallas del sistema eléctrico obligaron a venezolanos a comprar artículos esenciales en un supermercado en Caracas, 30 de agosto de 2024.

Fallas del sistema eléctrico obligaron a venezolanos a comprar artículos esenciales en un supermercado en Caracas, 30 de agosto de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Departamento de Energía de EEUU anunció que apoyará la inversión para rehabilitar el sistema eléctrico de Venezuela, como parte del plan sobre petróleo propuesto al nuevo régimen, en el que también se ofrece levantamiento “selectivo” de sanciones, a cambio del control de los recursos por exportaciones del crudo.

En una nota informativa, el Departamento a cargo del secretario Chris Wright considera “esencial” la recuperación de la red que suministra energía eléctrica al país para estabilizar la producción petrolera que requiere de equipos, repuestos y servicios seleccionados para su modernización.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU hasta 50 millones de barriles de petróleo sancionado
Una planta refinadora de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela(PDVSA) en el estado de Zulia. 
EEUU retira sanciones petroleras de forma selectiva y asume control del crudo venezolano tras caída de Maduro

“La red eléctrica venezolana se encuentra deteriorada y frágil tras años de mala gestión socialista, corrupción y mantenimiento deficiente”, subraya el documento publicado en su página web.

Mejor electricidad para más petróleo

“A nivel nacional, la producción de electricidad ha disminuido en más del 30% debido a una inversión insuficiente y prácticas de operación y mantenimiento corruptas e inadecuadas” agrega.

“Trabajaremos para mejorar la red eléctrica, esencial para aumentar la producción petrolera, las oportunidades económicas y la calidad de vida diaria del pueblo venezolano.

La propuesta forma parte del plan que el gobierno de EEUU presentó ante el Congreso para Venezuela y que privilegia la estabilización y la recuperación como pasos previos a la transición política en el país, objetivo final tras la captura del depuesto Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el 4 de enero.

El deterioro progresivo de las redes de generación, distribución y transmisión del sistema eléctrico nacional durante más de 20 años es uno de los principales problemas de los venezolanos y de la economía del país. La crisis ha sido denunciada en muchas ocasiones por ingenieros y consultores especializados en tema, luego del apagón masivo que afectó a Venezuela el 7 de marzo de 2019 y repetido durante semanas.

EEUU considera que mejorar la red eléctrica es determinante para la producción de crudo que aspira a controlar.

Modernización en Venezuela

“Como parte de la importante modernización, expansión y modernización requerida, EE. UU. autorizará la importación de equipos, repuestos y servicios seleccionados para yacimientos petrolíferos a fin de compensar de inmediato décadas de disminución de la producción e impulsar el crecimiento a corto plazo. Esto implicará tecnología, experiencia e inversión de socios energéticos estadounidenses y de otros países”, indica la nota informativa.

El secretario Wright, exejecutivo de petróleo y gas, señaló en una conferencia en Washington que se requieren "decenas de miles de millones y un tiempo significativo" para que la producción de barriles diarios en Venezuela esté por encima de los tres millones que llegó a tener, en niveles históricos.

Durante su intervención en la Conferencia sobre Energía, Tecnologías Limpias y Servicios Públicos de Goldman Sachs en Miami, Wright señaló que tomar estas medidas significará finalmente al regreso de más empresas estadounidenses a Venezuela.

El presidente de EEUU Donald Trump anunció este miércoles que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país, como una de las primeros resultados del proceso de entendimiento con la nueva jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

FUENTE: Con informacioón del Departamento de Energía EEUU, AFP

