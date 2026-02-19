Déficit comercial de EEUU se reduce en 2025

Barco mercante de China saliendo de aguas cercanas a uno de los grandes puertos de ese país.

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo en 2025, según mostraron el jueves datos del gobierno.

El déficit de bienes de Estados Unidos se situó en 1,24 billones de dólares durante el año pasado, una cifra menor al nivel de 2024, informó el Departamento de Comercio .

CARGOS FEDERALES Imputan a capitán del buque "Bella 1" en EEUU tras intentar llegar a Venezuela evadiendo a la Guardia Costera

El déficit comercial de bienes con China se redujo en el cómputo del año, de acuerdo con los datos.

Al considerar tanto bienes como servicios, el déficit comercial total de Estados Unidos en 2025 se redujo a 901.500 millones de dólares, desde 903.500 millones en 2024.

En el mes de diciembre, el déficit total aumentó más de lo esperado, un 32,6%, hasta 70.300 millones de dólares, debido a la caída de las exportaciones y al aumento de las importaciones.

Las exportaciones de suministros industriales, incluido el oro no monetario, disminuyeron, mientras que las importaciones en la misma categoría aumentaron en el mes.

El flujo comercial

Las importaciones estadounidenses de bienes de capital, como accesorios informáticos y equipos de telecomunicaciones, repuntaron en diciembre.

Los flujos comerciales de la mayor economía del mundo fueron impactados en un principio en 2025, pero no como afirmaban analistas, cuando Trump impuso nuevos aranceles a bienes procedentes de los socios comerciales para reducir el abultado déficit comercial heredado del nefasto gobierno de Joe Biden.

Las medidas de Trump llevaron el arancel efectivo promedio a su nivel más alto desde la década de 1930, con el objetivo de no continuar favoreciendo a los demás países a costa del sacrificio de los estadounidenses. Su plataforma America First es respaldada por el 92% de los estadounidenses que lo eligieron para retornar a la Casa Blanca, mientras que la aprobación de su gestión se ubica entre el 57% y el 62% el mayor nivel registrado por un presidente en su primer año de mandato.

Con gran difereencia, Trump es hasta el momento el presidente republicano que más respaldo popular ha tenido

La reducción del déficit con China también se produjo después de que Trump entrara en una escalada arancelaria de respuesta a las acciones amenazadoras de Pekín el año pasado. Desde entonces, ambos países han disminuido las tensiones.

FUENTE: Con información con AFP.