El Pentágono endurece medidas para evitar filtraciones de información clasificada

El Pentágono endureció el lunes las restricciones a los periodistas que informan sobre las fuerzas armadas de Estados Unidos después de una sentencia judicial favorable a los medios.

El viernes un juez federal declaró inconstitucionales los cambios del Departamento de Defensa del año pasado que incluían la retirada de acreditaciones de destacados medios de comunicación.

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El Pentágono indicó que apelará la sentencia y anunció más restricciones, empezando por el cierre de una zona de prensa llamada Pasillo de los Corresponsales (Correspondents' Corridor).

A partir de ahora "cualquier acceso de periodistas al Pentágono requerirá la escolta de personal autorizado del Departamento", indicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en la red X.

Las medidas se hacen después de filtraciones de periodistas, las más recientes, que terminaron en manos del régimen de Irán durante la ofensiva conjunta de EEUU e Israel en la que se ha vinculado, entre otros, al conocido expresentador de Fox News, Tucker Carlson.

"Cerrar el Pasillo de los Corresponsales y obligar al acceso escoltado 'socava' la información independiente en el Pentágono en un momento en que el público necesita información clara y sin filtros sobre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", afirmó Mark Schoeff Jr., presidente del Club Nacional de Prensa, una asociación vinculada a la izquierda.

El año pasado el Pentágono anunció que ocho medios de comunicación, entre ellos The New York Times, The Washington Post, CNN, NBC y NPR, debían abandonar sus oficinas en la sede alegando falta de espacio.

FUENTE: Con información con AFP.