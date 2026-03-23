lunes 23  de  marzo 2026
EEUU

Subsecretario de Estado afirma en la ONU que Trump está "decidido" a acabar con la guerra en Ucrania

Christopher Landau criticó a la ONU porque "no ha desempeñado el papel constructivo en la búsqueda de la paz que ha ejercido el presidente Trump"

Un edificio bombardeado por las fuerzas rusas.

Un edificio bombardeado por las fuerzas rusas.

OLEG PETRASIUK / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está "decidido" a acabar con la guerra en Ucrania, declaró este lunes el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Desde el día en que volvió a asumir el cargo, Trump ha dejado claro que está decidido a poner fin a la guerra en Ucrania. El conflicto nunca habría ocurrido si él hubiera sido presidente", aseguró Landau en una sesión del Consejo sobre la situación en Ucrania.

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Landau cargó contra la ONU y su "incapacidad para detener la guerra": "La razón principal por la que se creó la ONU tras la Segunda Guerra Mundial fue poner fin a las guerras futuras, pero la organización sigue empantanándose en cuestiones secundarias y fracasando en esa misión fundamental", aseveró.

El subsecretario de Estado subrayó que el Gobierno del republicano sigue trabajando para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, y afirmó que la paz traería consigo "una prosperidad sin precedentes en la región".

"Es lamentable que la ONU no haya desempeñado el papel constructivo en la búsqueda de la paz que ha ejercido el presidente Trump", insistió.

"Más allá de las palabras"

Durante su intervención, indicó que espera "fervientemente" que la presidencia estadounidense en el Consejo, que acaba este mes, "marque un hito" y lleve a que la ONU "vaya más allá de las palabras" para trazar un camino hacia la paz.

Landau afirmó además que la Administración del republicano mantiene su compromiso de trabajar con Rusia y Ucrania para acabar con la guerra y llamó a ambas partes a negociar "de buena fe, con un espíritu de flexibilidad y compromiso y el deber de proteger las vidas de sus ciudadanos".

Delegaciones de EE.UU. y Ucrania se reunieron este fin de semana en Miami en un encuentro en el que la delegación ucraniana tenía como objetivo reiterar a Washington su compromiso con las negociaciones de paz, así como fijar una nueva fecha para otra reunión trilateral con Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo tras las reuniones que podría haber más intercambios de prisioneros entre su país y Rusia, y reiteró que es "necesario" poner fin a la guerra.

Más de 15.000 civiles han muerto en Ucrania desde que comenzó el conflicto, que ha dejado también más de 41.000 heridos y millones de desplazados, según cifras de la ONU.

Rusia apoya a Irán

Zelenski, dijo este lunes que su inteligencia militar (GUR) tiene "pruebas irrefutables de que los rusos continúan suministrando información de inteligencia al régimen iraní".

"Rusia está utilizando sus propias señales de inteligencia y sus capacidades de inteligencia electrónica, así como parte de la información que obtiene mediante la cooperación con sus socios en Medio Oriente", afirmó Zelenski tras recibir un informe del jefe del GUR, Oleg Ivashchenko.

Según informaciones publicadas por el diario estadounidense 'The New York Times' a principios de mes, Rusia ha puesto a disposición de Irán información de inteligencia para que Teherán pueda atacar a las fuerzas estadounidenses en la región.

Zelenski también ha asegurado tener información de que Rusia está asistiendo a los iraníes en la fabricación de drones que han sido utilizados contra terceros países en el marco de sus bombardeos.

FUENTE: Con información de EFE

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