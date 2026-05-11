lunes 11  de  mayo 2026
EEUU

Pentágono abre segunda investigación a senador demócrata por "revelar información clasificada"

Mark Kelly afirmó a la cadena CBS News que las reservas de misiles de crucero Tomahawk y otras armas se han reducido drásticamente durante la guerra con Irán

El senador demócrata Mark Kelly, durante una audiencia en el Senado.&nbsp;

El senador demócrata Mark Kelly, durante una audiencia en el Senado. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que el Pentágono investigará al senador demócrata Mark Kelly por supuestamente "revelar información clasificada", cuando aún está abierto el proceso que se sigue contra él por participar en un video en el que habría cometido presunta sedición tras llamar a los militares a la desobediencia contra el presidente.

Kelly afirmó este domingo a la cadena CBS News que las reservas estadounidenses de misiles de crucero Tomahawk y otras armas se han reducido drásticamente durante la guerra con Irán y advirtió que Estados Unidos quedaba expuesto ante cualquier confrontación futura con China porque reponer ese armamento podría llevar años.

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La respuesta de Hegseth llegó poco después, a través de un mensaje en la red social X, donde acusó al senador de revelar detalles de una sesión informativa clasificada y adelantó que los abogados del Pentágono revisarán si Kelly violó su juramento de guardar secreto.

"Ahora está hablando por televisión (de forma falsa y estúpida) sobre una sesión informativa 'clasificada' del Pentágono que recibió. ¿Acaso violó su juramento… otra vez?", escribió el secretario de Guerra.

Investigado por sedición al llamar a la desobediencia

Kelly, sin embargo, asegura que esa información procede de una intervención en el Senado del propio secretario de Guerra en la que aseguró que se tardarían "meses y años" en reponer las armas que se están empleando en la guerra contra Irán.

Este enfrentamiento abre un nuevo capítulo de tensiones tras meses de disputa entre la Administración Trump y el senador demócrata, que comenzaron el pasado mes de noviembre cuando el Departamento de Guerra abrió una investigación contra Kelly y otros congresistas por un video en el que se dirigían a un grupo de militares llamándoles a la desobediencia contra Trump, el máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Los legisladores aseguraban a los militares en el video que no tienen la obligación de obedecer órdenes que, según el juicio de los demócratas, son "ilegales".

El clip se publicó en un contexto marcado por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en diversas ciudades estadounidenses y la destrucción sumaria de embarcaciones relacionadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, ambas acciones ordenadas por la Casa Blanca.

Trump no tardó en reaccionar entonces, acusando a los congresistas de "sedición" y llegando a escribir en redes que ese delito era "castigable con la muerte", lo que empujó al Pentágono y al FBI a entrar en el asunto e investigarlo.

En enero de 2026, el Departamento de Guerra dio un paso más y afirmó que estaba estudiando degradar el rango militar de Kelly y reducir su pensión.

Caso llega a la corte

La investigación se ha transformado en expedientes sancionadores que todavía siguen abiertos, mientras el senador ha llevado el caso a los tribunales federales por considerar inconstitucional la actuación del Pentágono.

Kelly es considerado por algunos medios estadounidenses como una de las "figuras emergentes" del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

FUENTE: Con información de EFE

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