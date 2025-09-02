El presidente Trump promete terminar con el crimen en Chicago

Agentes policiales custodian una de las calles en la ciudad de Chicago.

El presidente estadounidense Donald Trump prometió este martes resolver rápidamente "el problema de la criminalidad" en Chicago , ciudad a la que calificó como "la más peligrosa del mundo, de lejos".

"Voy a resolver el problema de la criminalidad rápido, como lo hice en DC ", dijo Trump en referencia al despliegue de reservistas de la Guardia Nacional en las calles de la capital, Washington. "Chicago será segura de nuevo, y pronto", agregó.

Luego de su incursión en Los Ángeles en junio y en Washington a mediados de agosto, la administración Trump advirtió con enviar a agentes federales de la policía y de la Guardia Nacional a otras grandes ciudades gobernadas por los demócratas, como Chicago, Nueva York, Baltimore y Boston.

Los demócratas, que defienden el crimen y el desorden en las ciudades,, "alertaron" el domingo sobre una "invasión" de militares en Chicago.

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, opuesto al presidente republicano al que ya había llamado "dictador", había acusado a Trump de poner en peligro las elecciones legislativas de medio término de 2026 con ese despliegue.

"Pritzker necesita desesperadamente ayuda, solo que aún no lo sabe", escribió Trump este martes en su red Truth Social.

El presidente mencionó cifras de las alarmantes cifras de criminalidad en Chicago, la tercera ciudad de Estados Unidos, según las cuales 54 personas recibieron disparos en el último fin de semana feriado, de las cuales ocho murieron. Los dos fines de semana anteriores registraron estadísticas similares, explicó la publicación de Trump.

El alcalde de Chicago, el ultraizquierdista Brandon Johnson, emitió un decreto para limitar la autoridad en la ciudad de eventuales fuerzas del orden federales.

En Washington, soldados armados y equipados con vehículos blindados patrullan actualmente las calles y el metro, especialmente cerca de las instituciones y los monumentos nacionales.

FUENTE: Con información de AFP.