El Seguro Social anuncia un aumento en los beneficios para 2026: ¿de cuánto será?

Según la SSA, el ajuste corresponde al Incremento por Costo de Vida, que busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunció este viernes, 24 de octubre, que los beneficios del Seguro Social y del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) aumentarán un 2,8% a partir de enero de 2026, lo que beneficiará a más de 75 millones de personas en Estados Unidos.

Según la SSA, el ajuste corresponde al Incremento por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés), que busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación. En promedio, los pagos de jubilación aumentarán alrededor de 56 dólares mensuales, comenzando en enero de 2026.

"El Seguro Social es una promesa cumplida, y el ajuste anual por costo de vida es una de las maneras en que trabajamos para asegurar que los beneficios reflejen la realidad económica actual y sigan brindando una base de seguridad", declaró el comisionado del Seguro Social, Frank J. Bisignano, en el comunicado oficial. "El ajuste por costo de vida es fundamental para que el Seguro Social cumpla su misión", añadió.

Durante la última década, el incremento promedio del COLA ha rondado el 3,1%, mientras que en 2025 fue del 2,5%, reflejando una moderación de la inflación en el país.

Casi 71 millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán el incremento del 2,8% a partir de enero de 2026, mientras que los 7,5 millones de beneficiarios del SSI verán reflejado el ajuste en sus pagos desde el 31 de diciembre de 2025. La SSA aclaró que algunas personas reciben ambos beneficios.

Notificaciones del Seguro Social

Otros ajustes automáticos también entrarán en vigor en enero. Entre ellos, el aumento de la cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos del Seguro Social, que pasará de 176,100 a 184,500 dólares, en línea con el incremento promedio de los salarios.

La SSA comenzará a notificar a los beneficiarios sobre la nueva cantidad de su pago a principios de diciembre de 2025, mediante un aviso simplificado de una sola página que especifica las fechas exactas y los montos actualizados.

Los beneficiarios que poseen una cuenta "My Social Security" pueden consultar su aviso de COLA en línea de manera rápida y segura, y recibir alertas por mensaje de texto o correo electrónico cuando haya actualizaciones.

Para optar por la notificación digital, los usuarios deben ingresar a www.ssa.gov/myaccount y cancelar la suscripción a los avisos impresos antes del 19 de noviembre de 2025.

Además de revisar el COLA, la cuenta en línea permite solicitar tarjetas de reemplazo, verificar el estatus de solicitudes o consultar formularios fiscales como el SSA-1099.

Impacto en beneficiarios de Medicare

La SSA informó que quienes estén inscritos en Medicare podrán consultar la prima correspondiente a 2026 a través del Centro de Mensajes (Message Center) en sus cuentas digitales hacia finales de noviembre. Aquellos que no utilicen el sistema en línea recibirán su aviso por correo postal en diciembre.

El aumento del 2,8% fue determinado conforme a la Ley del Seguro Social, que vincula el COLA anual al Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W), calculado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo.

Este ajuste anual tiene como objetivo preservar el valor real de los beneficios ante las variaciones del costo de vida, garantizando que millones de jubilados, personas con discapacidad y familias dependientes mantengan su estabilidad económica en un entorno inflacionario moderado.

FUENTE: Con información de Administración del Seguro Social

