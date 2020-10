El verdadero "lado oscuro" de las finanzas de Trump

Alan Garten, un abogado de la Organización Trump, comentó sobre los reportes del Times: “la mayoría, si no todos, de los hechos parecen ser inexactos” y pidió los documentos en los que se basó el informe, pero los ejecutivos del periódico rechazaron la petición y alegaron que protegían sus fuentes.

Consulatado sobre el tema, el presidente del Partido Republicano en Miami-Dade, Nelson Díaz, coincide con el abogado y argumenta que “no sabemos qué documentos específicos consultaron ellos sobre las declaraciones de impuestos del Presidente porque no quieren decir. Abogados de Trump pidieron colaborar con ellos para una información exacta, pero también se negaron. En muchas ocasiones el New York Times ha tenido que retractarse de publicaciones. Ya estamos acostumbrados a eso”, apuntó Díaz.

El nuevo Partido Demócrata

Analistas señalan que desde años recientes, con mayor agudización durante la última administración demócrata, ese partido se ha distanciado de la política tradicional estadounidense y se ha acercado a sectores radicales como es el caso de los seguidores del autoproclamado socialista Bernie Sanders.

A cinco semanas de las elecciones, la campaña demócrata atesora cuantiosas recaudaciones financieras. En los primeros días de septiembre, se conoció que el candidato demócrata Joe Biden había recaudado 365 millones de dólares en agosto a lo que se sumaron otros 300 millones en tiempo y cifra récord, tras la muerte el 18 de septiembre de la jueza del Supremo, Ruth Bader Ginsburg.

ActBlue, la mayor plataforma de recaudación demócrata había colectado hasta finales de agosto, más de 3.000 millones de dólares para diferentes campañas demócratas. Es decir, un río de millones de dólares inunda al equipo azul, cuyas muy buenas sumas se han invertido en los medios de comunicación en anuncios publicitarios, en campañas para promover estados de opinión e incentivar el proselitismo electoral en medio de síntomas visibles de desorganización e improvisaciones de último momento.

Todo esto transcurre en condiciones de plena legalidad, porque al renunciar al fondo federal de campaña presidencial que otorga el gobierno, cada aspirante a la silla en Washington puede recibir una cifra ilimitada de contribuciones financieras.

Como ocurrió en el 2016, las técnicas de distracción pueden ser empleadas para influenciar a los electores indecisos, permiten que “un clavo saque a otro”. En este caso, que un escándalo haga olvidar otro. Fórmula manida, antiquísima, pero efectiva. Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y exoponente de Trump en el 2016, recordará esa lección mientras viva por el escándalo sobre los emails, semanas antes de los comicios.

Las revelaciones del New York Times

Las declaraciones de impuestos del presidente Trump se han convertido ahora en el “clavo” 2020. Sin embargo, su verdadera efectividad o no se verá el 3 de noviembre.

El código fiscal –cita The New York Times- permite a los propietarios de bienes comerciales devaluar el costo de sus bienes e inmuebles, una valiosa protección fiscal conocida como [depreciación]. Trump, hizo referencia a uno de sus casinos de Atlantic City para demostrar cómo funciona. Se construyó con 400 millones de dólares y se depreciaba a una tasa del 4% anual, dijo, lo cual le permitía deducir 16 millones de dólares de ingresos sujetos a impuestos anualmente.

Eugene Steuerle, un experto en impuestos del Urban Institute y funcionario del Departamento del Tesoro durante la presidencia de Ronald Reagan, explica que la mayoría de los desarrolladores de bienes raíces comerciales deducen grandes pagos de intereses sobre sus deudas de la suma impositiva, lo que reduce sus facturas de impuestos. Por lo general, también evitan los impuestos sobre las ganancias de capital al invertir los dividendos de la venta de un edificio en la compra de otro inmueble.

Ni el empresario Trump ni el presidente Donald Trump, como ningún ciudadano y compañía en EEUU, escapa durante 18 años al pago de impuestos y menos con artimañas ilegales; pero como explica el experto Eugene Steuerle, la política fiscal en este país beneficia a los inversionistas de bienes raíces y de otros sectores importantes de la economía para mover grandes sumas de dinero que se obtienen de ventas y adquisiciones de propiedades e igual sucede en otras áreas de la economía. El objetivo es crear más empleos, mejorar las infraestructuras de las comunidades y evitar la acumulación de “capital muerto”.

The New York Times afirma que Trump pagó 95 millones de dólares en impuestos durante los 18 años que investigó. Pero logró recuperar la mayor parte de ese dinero mediante reclamos federales y deducciones. El Times señala que Trump también obtuvo 21.2 millones de dólares en reembolsos estatales y locales.

Por otra parte, publica que el ahora presidente de EEUU ha reclamado 315 millones de dólares en pérdidas desde el 2000 en sus campos de golf, incluido el Trump National Doral cerca de la ciudad de Miami; así mismo revela que el Trump International Hotel en Washington ha perdido $55 millones.

Entre las “Artimañas de Donald Trump”

Todo lo mencionado, hasta el momento, es legal, pero también útil para atizar el fuego contra una administración y quien la encabeza, que aspira a ser reelegido en el cargo.

“Los falsos medios de comunicación, al igual que durante las elecciones del 2016, sacan a colación otra vez mis impuestos y todo tipo de otras tonterías con información obtenida ilegalmente y con mala intención. Pagué muchos millones de dólares en impuestos, pero tenía derecho, como todo el mundo, a deducciones y créditos fiscales. Además, si nos fijamos en los activos extraordinarios y no en las noticias falsas, estoy extremadamente apuntalado en mis finanzas porque tengo muy poca deuda en comparación con el valor de los activos”, respondió el presidente Trump en un mensaje en Twitter.

Trump en su desempeño como Presidente de EEUU renunció a su salario anual de $400.000, tampoco percibe ingresos por gastos u otros beneficios.

El escándalo de la familia Biden

El cuestionamiento al historial de obligaciones tributarias del Presidente se convierte en un elemento relevante para desviar la atención de los votantes acerca de un informe expuesto en el Senado sobre una investigación a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, y sus vínculos con empresarios ligados a políticos y grupos de poder influyentes en los gobiernos de Rusia, Ucrania y China.

Documentos oficiales recogen que Biden (hijo) recibió 3,5 millones de dólares de Elena Batúrina, segunda esposa del exalcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, señalada de recibir contratos ilegales de construcción de su esposo, y casi 6 millones provenientes de empresarios directamente ligados al régimen de China, durante el período que su padre era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama.

En el 2009, la revista Forbes publicó que Batúrina era la mujer más rica de Rusia.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Ron Johnson y el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Chuck Grassley, presentaron los resultados de la pesquisa que también revela una denuncia mucho más grave sobre el pago a mujeres rusas y de otros países de Europa del Este que estarían vinculadas con una “red de prostitución o tráfico de personas”.

El senador Johnson escribió en su cuenta de Twitter: "Hunter Biden aceptó un puesto lucrativo en el directorio de una empresa de energía ucraniana (Burisma), con una larga reputación de corrupción, mientras su padre era vicepresidente de Estados Unidos y la cara pública en el manejo de la política hacia Ucrania, por parte de la administración Obama".

Caso omiso a las preocupaciones

Un cable del 2010 publicado por Wikileaks revela que la embajada norteamericana en Moscú recibió información sobre los nexos de Batúrina con el crimen organizado. “Definitivamente tiene vínculos con el mundo criminal, y particularmente con Solntsevo (uno de los grupos criminales organizados más poderosos en Rusia)."

George Kent, quien se desempeña ahora como subsecretario de Estado adjunto para asuntos europeos y euroasiáticos, y Amos Hochstein, un alto funcionario del Departamento de Estado de la administración Obama, alertaron sobre el papel del hijo de Biden y el potencial conflicto de intereses que esto representaba en la política de Washington sobre Ucrania. Ambos fueron desoídos.

Ante estas acusaciones, el exvicepresidente Biden dijo: “No hay conflicto de intereses. No ha habido indicios de ningún conflicto de intereses de Ucrania ni nadie más, punto. No voy a responder eso. Enfoquémonos en el problema, enfoquémonos en ese hombre (Trump)”.

Biden y sus controversiales relaciones

El informe, expuesto en el Senado de EEUU hace menos de dos semanas, revela las relaciones comerciales de Hunter Biden con los empresarios chinos Ye Jianming, Gongwen Dong y otros vinculados al régimen comunista de Xi Jinping y al Ejército Popular de Liberación.

“Esas asociaciones resultaron en millones de dólares en transacciones cuestionables. Hunter Biden abrió una cuenta bancaria con Gongwen Dong que financió una ola de gastos que alcanzaron los 100.000 dólares junto con James Biden (hermano de Joe Biden) y Sara Biden (esposa de James Biden)”, reza parte del informe presentado ante el Senado.

Will Chamberlain, abogado y editor en jefe de Human Events, reveló en Twitter –citado por Panam Post- que el bufete de Hunter Biden, Owasco, recibió casi 6 millones de dólares del millonario chino Ye Jianming, de los cuales, 1 millón correspondían a representación legal para Patrick Ho Chi Ping, socio de Ye Jianming.

Un artículo de The New York Post hace alusión al documental Riding the Dragon, estrenado este 4 de septiembre, donde se revela gran parte de los negocios de la familia Biden con el régimen de China.

La casualidad

Un día antes del primer debate presidencial del 2020, The New York Times retoma el mismo tema del 2016 acerca de las declaraciones de impuestos de Trump; el tema fue incluido a última hora en la lista de tópicos en el encuentro entre ambos candidatos.

“Por su propia naturaleza, los expedientes dejarán muchas preguntas sin respuesta y a muchos interrogadores insatisfechos. Comprenden información que Trump ha revelado al IRS, no los resultados de un examen financiero independiente. Informan que Trump posee cientos de millones de dólares en activos valiosos, pero no revelan su verdadera riqueza. Tampoco revelan ninguna conexión con Rusia que no se haya informado con anterioridad”, aclara en uno de sus artículos el Times, firmado por Russ Buettner, Susanne Craig y Mike McIntire.

“El 4 de mayo, tras varias solicitudes de información del Times, un abogado del presidente Trump, Charles J. Harder, escribió que la información fiscal era “manifiestamente falsa” y que las declaraciones en papel “sobre las declaraciones de impuestos y negocios del presidente de hace treinta años eran bastante inexactas”, cita el propio periódico neoyorquino.

El verdadero lado oscuro de las finanzas de Trump no está en la supuesta ilegalidad de sus declaraciones de impuestos. Amén de su falta de diplomacia, su arrogancia, sus impulsos y su controvertida personalidad; el verdadero lado oscuro se encuentra a espaldas del líder de la Casa Blanca: el “gran poder oculto”, impulsado desde el exterior, que busca desde hace décadas destruir la hegemonía de EEUU y pulverizar las bases de la sociedad estadounidense.

