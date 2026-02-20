viernes 20  de  febrero 2026
Diplomáticos de EEUU se reúnen con representante del Vaticano para hablar sobre situación en Cuba

La Embajada de EEUU ante la Santa Sede informó sobre la visita de Hammer a Roma "para discutir con la Santa Sede y los socios latinoamericanos del Vaticano el apoyo de la Administración Trump a las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en libertad"

El embajador de EEUU ante la Santa Sede, Brian Burch, y el jefe de misión de la embajada de EEUU en Cuba, Mike Hammer, se reunieron con el arzobispo Paul Richard Gallagher de la Santa Sede para discutir la situación deteriorada en Cuba y el importante papel de la Iglesia.

@USinHolySee / X
El embajador de EEUU ante la Santa Sede, Brian Burch, y el jefe de misión de la embajada de EEUU en Cuba, Mike Hammer, informaron a un grupo de embajadores latinoamericanos sobre la situación en Cuba.

@USinHolySee / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DEL VATICANO — Los diplomáticos estadounidenses Mike Hammer, encargado de Negocios en La Habana, y Brian Burch, embajador ante la Santa Sede, se reunieron este viernes en Roma con el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, para hablar sobre la situación en Cuba y el "importante rol" de la Iglesia Católica en la isla.

La Embajada de EEUU ante la Santa Sede informó en su cuenta de la red social X sobre la visita de Hammer a Roma "para discutir con la Santa Sede y los socios latinoamericanos del Vaticano el apoyo de la Administración Trump a las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en libertad".

Los diplomáticos estadounidenses también mantuvieron otro encuentro con embajadores ante la Santa Sede de varios países latinoamericanos como México, Guatemala, Argentina, Chile, Ecuador y Costa Rica, con quienes hablaron sobre "cómo trabajar juntos y con la Iglesia para apoyar el deseo del pueblo cubano de tener oportunidades económicas y libertad".

Hammer en Santa Sede
El embajador de EEUU ante la Santa Sede, Brian Burch, y el jefe de misión de la embajada de EEUU en Cuba, Mike Hammer, informaron a un grupo de embajadores latinoamericanos sobre la situación en Cuba.

Cuba en su peor crisis

Además, Hammer y Burch se vieron con representantes de Cáritas Internacional, con quienes dialogaron sobre "cómo la Administración Trump está apoyando directamente al pueblo cubano al entregar ayuda humanitaria a través de la Iglesia Católica".

La relación entre Estados Unidos y Cuba, que vive su peor crisis en décadas, se encuentra en un punto de máxima tensión por el bloqueo energético impuesto por la Administración de Donald Trump sobre la isla, al amenazar con aranceles a quienes suministren crudo al país caribeño.

El papa León XIV ha pedido recientemente a Washington y La Habana "un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano".

Este viernes recibió en audiencia al obispo de Guantánamo y Baracoa, monseñor Silvano Pedroso Montalvo, aunque no han trascendido detalles del encuentro.

Los obispos cubanos debían realizar la tradicional visita 'ad limina', que realizan los episcopados de todo el mundo al Vaticano cada cinco años, pero se han visto obligados a anularla debido a la situación de carestía de combustibles en la isla.

FUENTE: Con informaciòn de EFE

