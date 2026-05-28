EEUU presenta las "Cuentas Trump", una inversión financiera para hijos

El presidente Donald Trump habla durante un anuncio con el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de mayo de 2026.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó este jueves las llamadas "Cuentas Trump" para que los padres puedan iniciar una inversión financiera para sus hijos, cuyos beneficios podrán retirar estos con ventajas fiscales cuando tengan la mayoría de edad.

Desde hoy las aplicaciones móviles de la plataforma están disponibles para su descarga y a partir del 4 de julio, cuando Estados Unidos conmemora 250 años de independencia, las cuentas podrán recibir contribuciones de padres, familiares y terceras personas "elegibles", sujetas a límites anuales, detalló un comunicado del Tesoro.

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"Activar una cuenta Trump para su hijo representa un gran paso hacia la construcción de una seguridad financiera duradera a través de inversiones con ventajas fiscales", defendió el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Los menores podrán retirar el dinero al cumplir los 18 años

Los menores, titulares de la cuenta, podrán retirar el dinero al cumplir los 18 años con incentivos fiscales para "el pago inicial de una vivienda, educación o para iniciar un pequeño negocio".

"Si el dinero se usa para otros fines, entonces será gravado con una tasa impositiva más alta", aclaró la nota.

Para Bessent, el programa de "Cuentas Trump" permite "garantizar que la juventud de Estados Unidos participe en esta nueva era de participación económica".

La Administración estadounidense presentó esta iniciativa económica como "un producto personalizado de marca blanca, diseñado exclusivamente para el Departamento del Tesoro".

El depósito de 1.000 dólares aportado por el Gobierno se hará en las cuentas de los niños nacidos después del 31 de diciembre de 2024 y antes del 1 de enero de 2029.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó en su momento que las cuentas estarán vinculadas a las cotizaciones "de los mercados de valores" y describió este programa como una medida "pro-familia".

FUENTE: Con información de EFE.