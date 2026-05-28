jueves 28  de  mayo 2026
DEPARTAMENTO DEL TESORO

EEUU advierte con sancionar a Omán si ayuda a Irán en el Estrecho de Ormuz

"Omán debe saber que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos apuntará de manera agresiva a cualquier actor involucrado —directa o indirectamente— en facilitar peajes en el estrecho", dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.

KEVIN DIETSCH/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, amenazó el jueves con implementar medidas contra Omán si ayudaba a Irán a imponer un sistema de peajes en el Estrecho de Ormuz.

"Omán debe saber que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos apuntará de manera agresiva a cualquier actor involucrado —directa o indirectamente— en facilitar peajes en el estrecho, y cualquier posible socio será sancionado", advirtió Bessent en una publicación en X.

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La vía fluvial clave, por la que normalmente transita alrededor de una quinta parte del suministro energético mundial, se ha convertido en un punto crítico desde que Estados Unidos e Israel abrieron las hostilidades contra el régimen terrorista de Irán.

Tesoro advierte de sanciones

Omán ha desempeñado un papel de medidador en la guerra y él mismo ha sido objeto de ataques por parte de Irán.

El miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió a Omán cuando se le preguntó por un posible arreglo a corto plazo que le permitiera a este país e Irán controlar Ormuz. "EEUU no a aceptará semejante propuesta"

La alerta del jueves por parte de Bessent se produjo horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a la "Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico" de Irán, la nueva agencia que Teherán lanzó para intentar cobrar aranceles por transitar el estrecho.

Washington amplió la advertencia de sanciones a cualquiera que pague esas tarifas, porque "podría estar proporcionando apoyo a y recibiendo servicios de" la Guardia Revolucionaria de Irán, y por lo tanto "podría estar expuesto al riesgo de sanciones".

FUENTE: Con información de AFP.

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