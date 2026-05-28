EEUU advierte con sancionar a Omán si ayuda a Irán en el Estrecho de Ormuz

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, amenazó el jueves con implementar medidas contra Omán si ayudaba a Irán a imponer un sistema de peajes en el Estrecho de Ormuz.

"Omán debe saber que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos apuntará de manera agresiva a cualquier actor involucrado —directa o indirectamente— en facilitar peajes en el estrecho, y cualquier posible socio será sancionado", advirtió Bessent en una publicación en X.

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La vía fluvial clave, por la que normalmente transita alrededor de una quinta parte del suministro energético mundial, se ha convertido en un punto crítico desde que Estados Unidos e Israel abrieron las hostilidades contra el régimen terrorista de Irán.

Tesoro advierte de sanciones

Omán ha desempeñado un papel de medidador en la guerra y él mismo ha sido objeto de ataques por parte de Irán.

El miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió a Omán cuando se le preguntó por un posible arreglo a corto plazo que le permitiera a este país e Irán controlar Ormuz. "EEUU no a aceptará semejante propuesta"

La alerta del jueves por parte de Bessent se produjo horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a la "Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico" de Irán, la nueva agencia que Teherán lanzó para intentar cobrar aranceles por transitar el estrecho.

Washington amplió la advertencia de sanciones a cualquiera que pague esas tarifas, porque "podría estar proporcionando apoyo a y recibiendo servicios de" la Guardia Revolucionaria de Irán, y por lo tanto "podría estar expuesto al riesgo de sanciones".

FUENTE: Con información de AFP.