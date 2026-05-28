JetBlue planea vuelos directos desde el sur de Florida a Venezuela

Un avión de la aerolínea JetBlue en el momento del despegue.

La aerolínea estadounidense JetBlue anunció este jueves su intención de lanzar vuelos directos entre el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood, en el sur de Florida, y Caracas, lo que la convertiría en la segunda compañía aérea en conectar a EEUU con Venezuela, después de American Airlines.

JetBlue detalló -en un comunicado- que la ruta "está sujeta a la aprobación del gobierno y a la finalización de los trámites necesarios para operar en Venezuela", aunque espera que esté operativa a finales de este año.

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"El sur de Florida alberga una gran comunidad venezolana, y esta nueva ruta facilitaría la conexión entre familias y seres queridos", dijo Dave Jehn, vicepresidente de planificación de red y alianzas con aerolíneas de JetBlue.

La aerolínea de bajo costo tiene su base en Fort Lauderdale, una localidad de casi 200.000 habitantes ubicada a menos de 50 kilómetros al norte de Miami, donde reside la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos.

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American Airlines se convirtió el mes pasado en la primera aerolínea en volver a conectar a ambos países con una ruta diaria entre Miami y Caracas, tras varios años de interrupción debido a las tensiones entre los gobiernos de Washington y Caracas.

La compañía con sede en Texas amplió la semana pasada a dos los vuelos directos diarios que ofrece entre los dos países.

Antes de esa fecha, los vuelos sin escalas entre EEUU y Venezuela permanecían suspendidos desde 2019, por orden del presidente estadounidense Donald Trump durante su primer mandato.

Sin embargo, Trump levantó este año el veto después de que EE.UU. y Venezuela acercaran posiciones tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero y la posterior designación de la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada del país suramericano.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses mantienen su recomendación de reconsiderar los viajes a Venezuela debido a los riesgos de crimen, secuestro, terrorismo y las deficiencias en la infraestructura sanitaria, mientras el Departamento de Estado sitúa al país sudamericano en el nivel 3 de alerta, de un máximo de 4.

FUENTE: Con información de EFE.