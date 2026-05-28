DeSantis convoca sesión especial para impulsar eliminación del impuesto a viviendas en Florida

MIAMI. – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, convocó oficialmente una sesión especial de la Legislatura estatal para debatir una propuesta de reforma constitucional que busca reducir y eventualmente eliminar los impuestos sobre propiedades residenciales “homestead” en Florida, una medida que podría transformar el sistema de financiamiento de gobiernos locales y escuelas públicas en el estado.

La proclamación oficial establece que la sesión especial comenzará a las 10:00 a.m. del lunes 1 de junio y concluirá no más tarde de las 11:59 p.m. del miércoles 3 de junio.

SIN FECHA FIJA Florida: Sesión especial para discutir eliminación de impuesto a la propiedad queda aplazada

CRISIS DE LOS COMBUSTIBLES Florida descarta suspensión del impuesto a la gasolina pese a precios récord en el estado

El plan, denominado “Save Our Homes from Excessive Property Taxes”, contempla eximir de impuestos los primeros 250.000 dólares del valor tasado de las viviendas principales y establece un cronograma para la eventual eliminación total del impuesto a la propiedad residencial mediante legislación futura.

Medida necesaria

“Los propietarios de viviendas en Florida necesitan alivio. Ahora es el momento de defender a los contribuyentes y salvar el hogar de cada floridano”, afirmó DeSantis durante el anuncio realizado este miércoles 27 de mayo en Tampa.

La propuesta llega en medio del fuerte aumento del valor de las propiedades en Florida y del incremento sostenido de los ingresos fiscales locales derivados de los impuestos inmobiliarios.

Según datos citados por el gobernador en la proclamación oficial, los gobiernos locales de Florida recaudaron 32 mil millones de dólares en impuestos a la propiedad en 2019, pero esa cifra aumentará a casi 60 mil millones durante el actual año fiscal y podría alcanzar 83 mil millones para 2032.

El documento también argumenta que esos incrementos han superado ampliamente la inflación y el crecimiento poblacional, mientras muchas familias continúan enfrentando presiones económicas derivadas de la inflación posterior a la pandemia del COVID-19.

En uno de los fragmentos más políticos de la proclamación, DeSantis sostuvo que “los votantes de Florida merecen el derecho de decidir en las urnas en 2026 si continúan pagando renta al gobierno de manera perpetua a través de impuestos sobre su propiedad homestead”.

Qué debatirá la Legislatura en la sesión especial

La proclamación delimita estrictamente los asuntos que podrán discutirse durante la sesión extraordinaria, centrados exclusivamente en reformas relacionadas con impuestos “ad valorem”, es decir, impuestos sobre propiedades.

Entre los temas incluidos figura una resolución conjunta para modificar varias secciones del Artículo VII de la Constitución de Florida relacionadas con tributación inmobiliaria.

La Legislatura también considerará cambios legales para adaptar el lenguaje de la boleta electoral y permitir que los votantes decidan sobre la propuesta constitucional en las elecciones de otoño de este año.

Otro de los puntos incluidos en la proclamación requiere que los tasadores de propiedades (“property appraisers”) notifiquen oficialmente a los contribuyentes sobre los posibles efectos de la enmienda constitucional.

Además, el gobernador propone endurecer las reglas para futuros aumentos tributarios locales mediante una legislación que obligaría a aprobar incrementos por encima de la tasa “rolled-back” con una supermayoría.

En este contexto, la sesión especial debatirá la creación de un portal público donde los propietarios puedan calcular cuánto dinero ahorrarían con la reforma propuesta.

Los cinco pilares del plan fiscal de DeSantis

La propuesta del gobernador incluye cinco medidas centrales orientadas a ofrecer alivio fiscal inmediato y permanente.

Exención de los primeros $250.000

El plan eliminaría impuestos sobre los primeros 250.000 dólares del valor de una vivienda principal y establecería una hoja de ruta para eliminar completamente el impuesto sobre propiedades “homestead”. En la actualidad la exención de impuesto es por los primeros 50.000 dólares de valor tasado de la vivienda principal.

Protección de servicios esenciales

Los gobiernos locales solo podrían utilizar los ingresos restantes provenientes de impuestos inmobiliarios para financiar servicios esenciales como seguridad pública, educación, infraestructura y protección de recursos naturales.

Protección a pequeños negocios

La iniciativa limitaría futuros aumentos en las tasaciones comerciales para ofrecer mayor estabilidad tributaria a pequeñas empresas.

Restricciones para nuevos residentes

Las personas que establezcan residencia en Florida después del 1 de enero de 2027 tendrían que mantener residencia permanente en el estado durante hasta cinco años antes de acceder a la exención ampliada.

Fondo estatal para gobiernos locales

El proyecto contempla la creación de un fondo estatal especial que otorgaría subvenciones a gobiernos locales para ayudar a mantener servicios esenciales ante posibles reducciones de ingresos fiscales.

Posibles efectos económicos y políticos

La propuesta de DeSantis ha abierto un amplio debate sobre cómo los condados, municipios y distritos escolares compensarían la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos provenientes de impuestos inmobiliarios.

Actualmente, gran parte del financiamiento de policías, bomberos, parques, infraestructura y escuelas públicas depende directamente de esos tributos locales.

Impuestos en Florida

Actualmente, la exención ‘Homestead’ en Florida funciona en dos niveles. Los primeros 25.000 dólares del valor tasado de una vivienda principal están exentos de todos los impuestos a la propiedad, incluyendo los destinados a escuelas y gobiernos locales.

Un segundo tramo de hasta 25.000 dólares adicionales aplica únicamente a impuestos no escolares, por lo que parte del valor de la vivienda continúa sujeto a gravámenes educativos locales.

Además, los propietarios que ocupan su vivienda principal cuentan con la protección ‘Save Our Homes’ que limita el incremento anual del valor tasado de su propiedad al 3% o al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el que sea menor, evitando aumentos abruptos en la factura fiscal cuando el mercado inmobiliario se dispara.

La nueva propuesta de DeSantis iría mucho más lejos al plantear la eventual eliminación escalonada del impuesto sobre viviendas principales. Es decir se pasarían de la actual 50.000 dólares de exención a 250.000 una medida poco común entre los estados de EEUU.

La proclamación oficial señala además que, bajo la Constitución de Florida, durante una sesión especial la Legislatura solo puede debatir asuntos incluidos expresamente por el gobernador o aprobados por dos tercios de ambas cámaras.

Reacciones

El representante estatal republicano Juan Carlos Porras, afirmó que apoya el alivio, pero reconoció que los legisladores aún tienen interrogantes al respecto.

"Vamos a tener todo el fin de semana y tres días completos de sesión especial la próxima semana para profundizar en algunas de las preguntas y en el debate", dijo Porras, quien declaró que apoya someter la enmienda constitucional a la consideración de los recomendadas.

Por su parte, la líder demócrata de la Cámara, Fentrice Driskell, dijo que los impuestos a la propiedad ayudan a pagar fuerzas del orden, socorristas, bibliotecas y otros servicios locales. Advirtió que reducir esos ingresos podría trasladar costos a otros lugares o dejar a algunos condados dependiendo del apoyo estatal.

Si Tallahassee aprueba la iniciativa impulsada por el gobernador DeSantis, la propuesta deberá ser refrendada posteriormente por los votantes de Florida mediante un referendo constitucional previsto para las elecciones de otoño de 2026.

JuneSpecialSessionProclamation_Filed_5.27.26_0

[email protected]

FUENTE: OFICINA DEL GOBERNADOR