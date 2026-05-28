jueves 28  de  mayo 2026
MEDIO ORIENTE

Negociadores de EEUU e Irán habrían alcanzado un acuerdo parcial, según Axios

Este supuesto acuerdo temporal, según el diario digital Axios, estaría pendiente de la aprobación del presidente Donald J. Trump, informó este jueves el medio estadounidense Axios

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.&nbsp;

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo que desbloquearía el Estrecho de Ormuz y extendería durante 60 días el alto el fuego para negociar sobre el programa nuclear iraní.

Este supuesto acuerdo estaría pendiente de la aprobación del presidente Donald J. Trump, informó este jueves el medio estadounidense Axios.

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El diario digital citó dos altos cargos estadounidenses según los cuales el acuerdo estipula que la navegación a través del estrecho será "sin restricciones".

Según Axios, Irán no impondrá ningún peaje en el Estrecho, clave para el comercio mundial de crudo, y Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques que salen y llegan a puertos iraníes.

Lo que el régimen busca es oxígeno económico ante la asfixia que le ha causado el bloqueo naval de Estados Unidos y la falta de abastecimiento para el petróleo que siguen produciendo. En la escena real los radicales iraníes han demostrado que no quieren ni cumplirán ningún acuerdo con EEUU ni con nadie.

Supuesto acuerdo parcial que Trump no ha aprobado

El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más delante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte del régimen, una promesa que no han cumplido nunca.

Este asunto sería abordado durante la extensión de 60 días del alto el fuego vigente desde el pasado abril.

Asimismo, Estados Unidos se compromete a debatir el levantamiento de sanciones a Irán y la liberación de fondos iraníes congelados. Y esto es lo único que desea el régimen de los ayatolá.

Según Axios, los términos del acuerdo fueron consensuados en gran medida el martes, pero ambas partes necesitaban la aprobación de sus líderes.

Irán habría comunicado ya que da luz verde al acuerdo, pero Trump no quiso aprobarlo de inmediato, apuntó el medio.

La posibilidad de que el tema nuclear quede para una fase posterior ha provocado el rechazo de varios senadores republicanos que critican las posibles concesiones que Estados Unidos al régimen terrorista de Teherán.

FUENTE: Con información de AFP.

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