miércoles 19  de  noviembre 2025
Epic Games y Unity se asocian para transformar "Fortnite" en plataforma de videojuegos

Este acuerdo permitirá a los usuarios, a partir de 2026, acceder a juegos creados con Unity directamente en "Fortnite" (con más de 100 millones de usuarios mensuales)

El juego Fortnite se puede descargar gratis, pero genera miles de millones de dólares en ingresos con la compra de artículos adicionales para sus personajes. &nbsp;

El juego Fortnite se puede descargar gratis, pero genera miles de millones de dólares en ingresos con la compra de artículos adicionales para sus personajes.

 

PEXELS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Epic Games y Unity, los dos principales proveedores estadounidenses de motores 3D utilizados en la creación de videojuegos, se asociarán para permitir la integración de títulos diseñados con Unity directamente en "Fortnite", la estrella de Epic.

Este acuerdo, anunciado el miércoles en una conferencia organizada por Unity en Barcelona, permitirá a los usuarios, a partir de 2026, acceder a juegos creados con Unity directamente en "Fortnite" (con más de 100 millones de usuarios mensuales), para convertirlo en una plataforma de juegos.

"Todo pasa en 'Fortnite', sin necesidad de instalar ningún software" y "los programadores ya no tienen que desarrollar el juego en varias plataformas", afirmó Tim Sweeney, director de Epic Games, en un mensaje en la red X.

Esta colaboración une a dos pesos pesados del sector, hasta ahora rivales, cuyo software se utiliza en el desarrollo de casi el 80% de todos los juegos lanzados en 2024 en la plataforma para PC Steam, según un estudio de la consultora especializada Sensor Tower.

Unity, muy presente en los videojuegos para móviles, fue utilizado en títulos como "Pokemon Go" o "Among Us". El motor de Epic Games fue usado en juegos como "Fortnite" o "Clair Obscur: Expedition 33".

Los motores 3D son programas informáticos que reúnen las principales funcionalidades de un videojuego (sonido, gráficos, simulación física, inteligencia artificial...) en una única herramienta.

FUENTE: Con información de AFP.

