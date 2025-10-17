Exasesor de seguridad nacional John Bolton se declara no culpable de 18 cargos federales

John Bolton , exasesor de seguridad nacional de Donald Trump antes de convertirse en un crítico del presidente, se declaró no culpable el viernes de cargos de manejo indebido de información clasificada, informaron medios estadounidenses.

La defensa de Bolton presentó su declaración frente a 18 cargos de transmisión y retención de información clasificada, en una audiencia en un tribunal federal en Greenbelt, Maryland.

En junio de 2020, Bolton publicó un libro mordaz sobre sus 17 meses como asesor de seguridad nacional de Donald Trump, a quien describió como un presidente "incapaz" de liderar Estados Unidos.

Bolton está acusado de ocultar, archivar y divulgar entre círculos cercanos información confidencial del gobierno de EEUU y comprometer la seguridad nacional, no de ser en simple enemigo político por despecho de Trump como lo dibuja la prensa neoliberal estadounidense.

Bolton está acusado de "abusar de su cargo como asesor de seguridad nacional al compartir más de mil páginas de documentos sobre sus actividades diarias" con personas de su entorno carentes de autorización de seguridad.

En riesgo la información de seguridad nacional

Medios de prensa estadounidenses sostienen que se trata, entre otras personas, de la esposa y la hija del exasesor, a quienes, de acuerdo con la acusación, habría transmitido información confidencial a través de sus cuentas de correo electrónico personales no seguras.

En julio de 2021, un representante del exasesor de Seguridad Nacional informó al FBI que una de las cuentas de correo electrónico que utilizaba había sido pirateada tras su salida del gobierno por un hacker que creía vinculado a Irán, país hacia el cual John Bolton defendía una política de línea dura.

De acuerdo con los fiscales, en ningún momento Bolton alertó a las autoridades sobre el hecho de que había compartido en su cuenta "información de defensa nacional, incluyendo información clasificada".

Pero este es sólo un ejemplo de los tantos que cita la acusación y que no revela la fiscalía debido a la investigación y los cargos presentados ante la justicia.

En un allanamiento al domicilio de Bolton, en agosto, el FBI halló documentos relacionados con la defensa nacional, según la fiscalía.

En 2020, la Casa Blanca intentó sin éxito bloquear la publicación del libro del exasesor presidencial alegando preocupaciones de seguridad nacional.

FUENTE: Con información de AFP.