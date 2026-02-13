Demócratas provocan una nueva parálisis del presupuesto para seguridad nacional

El director de ICE Todd Lyons responde a preguntas de un comité del Senado en Washington.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se encamina el viernes hacia una nueva parálisis presupuestaria debido a la actitud intransigente de los demócratas en las negociaciones con los republicanos sobre cambios radicales que exigen a la policía de inmigración ( ICE ).

Los demócratas se oponen al nuevo financiamiento para el DHS mientras no se introduzcan los cambios profundos que ellos pretenden en las operaciones de ICE, la agencia federal encargada de llevar a cabo la ofensiva de control de inmigración del presidente Donald J. Trump.

Con pretexto de las dos muertes en Minneapolis, que era lo que necesitaba la extrema izquierda para continuar obstaculizando el gobierno actual, su oposición al ICE no ha hecho más que intensificarse.

Para eso incentivaron y pagaron a activistas violentos para que atacaran a agentes de ICE y se vieran forzados a disparar como fue el caso de Renee Good y Alex Pretti.

"Los demócratas no daremos un cheque en blanco para el caos", afirmó el jueves el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, cuando el verdadero caos lo permitieron ellos durante cuatro años de barbarie con Joe Biden (o quien realmente dirigía la Casa Blanca) para la seguridad nacional y el desfalco del presupuesto federal, estatal y local en casi todo del país.

El verdadero caos de los demócratas

Gracias al caos de los demócratas hubo un incremento del 69% de delitos graves como asesinatos, violaciones, venta de drogas, servicios públicos colapsados, etc, principalmente en los estados gobernado por la izquierda y la ultraizquierda. Ese sí fue el histórico y grandioso caos, que la administración actual ha detenido en más del 90%.

Para su homólogo en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, "los dólares de los contribuyentes deberían destinarse a hacer la vida más asequible para los estadounidenses, no a masacrarlos ni a matarlos", una declaración que no puede ser más demagógica y de doble moral, pero es algo ya arraigado y en crecimiento constante entre los llamados demócratas en EEUU.

Este viernes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en Fox News que "razones políticas y partidistas" están detrás de este cierre parcial del gobierno federal anunciado para la medianoche del viernes.

Debido a las normas vigentes en el Senado estadounidense, se requiere 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aun cuando cuentan con la mayoría, necesitan el apoyo de varios miembros de la oposición para aprobar su propuesta de presupuesto para el DHS.

Ante las demandas demócratas, la Casa Blanca dijo estar dispuesta a negociar y envió una contrapropuesta el miércoles por la noche. Pero la oposición la rechazó de plano.

El juego político de las parálisis

En la práctica, si fracasan las negociaciones miles de funcionarios quedarán en paro técnico, mientras que otros miles, cuyas funciones se consideran esenciales, deberán seguir trabajando. En ambos casos, su salario no será abonado hasta que el Congreso acuerde un presupuesto para el departamento.

El juego de las parálisis terminará cuando a representantes y senadores también se les congelen sus salarios en el Congreso. Se supone que ellos representan al pueblo y por tanto también deben dejar de cobrar sus abultados salarios, del dinero de los contribuyentes, igual que le hacen a los empleados federales. A partir de ahí, las parálisis serán mínimas y aparecerán acuerdos muchísimo más rápido.

Pero, aunque los demócratas dicen oponerse a financiar el DHS debido a las actuaciones del ICE, esta última podrá seguir operando durante la duración del cierre, gracias a fondos ya aprobados el año pasado por el Congreso.

Otras agencias —como Fema, encargada de la respuesta a desastres naturales— serán, por tanto, las más afectadas por el bloqueo de fondos.

La parálisis presupuestaria anunciada sería la tercera desde el inicio del segundo mandato de Trump, creada por los demócratas y su agenda radical de izquierda.

FUENTE: Con información de AFP.