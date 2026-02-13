viernes 13  de  febrero 2026
EEUU

La inflación cae al 2,4% y confirma efectividad de las políticas económicas de Trump

El índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó por debajo del 2,5% en 12 meses que habían proyectado los analistas, según el consenso de Trading Economics

FREDERIC J. BROWN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La inflación de Estados Unidos comenzó el año en claro retroceso, con un índice de 2,4% interanual en enero, frente al 2,7% de diciembre, según cifras oficiales publicadas el viernes.

El índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó por debajo del 2,5% en 12 meses que habían proyectado los analistas, según el consenso de Trading Economics.

"Son noticias alentadoras para muchas familias estadounidenses que han tenido dificultades", destacó Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

Durante la administración de Biden, los estadounidenses sufrieron por cuatro años consecutivos la peor inflación en las últimas cinco décadas, como parte de sus fallidas políticas de cambio climático. Hoy persisten esos efectos negativos debido a que los procesos económicos demoran en muchas ocasiones varios años en recuperarse, a pesar de las medidas de emergencia. Es la gran crisis heredada por Trump en su segundo mandato.

El costo de vida sigue siendo un tema central en Estados Unidos. El presidente Donald Trump consiguió su segundo mandato iniciado en 2025 con la promesa de mejorar el poder adquisitivo de los estadounidenses, tras cuatro años de debacle económica bajo el gobierno de Joe Biden.

El IPC de enero es el más bajo desde mayo de 2025, cuando registró 2,3% en 12 meses.

La Casa Blanca se congratuló por el informe. La cifra demuestra que Trump "ha derrotado" el repunte inflacionario que se produjo durante el mandato de su predecesor, Joe Biden, declaró el subsecretario de Prensa Kush Desai.

Política arancelaria de Trump consolida su efectividad

La sorprendente desaceleración observada en enero "refuerza nuestra convicción de que las subidas de precios de los bienes relacionadas con los aranceles han quedado atrás", comentó Bernard Yaros, de Oxford Economics, en una nota.

Trump lanzó el año pasado una guerra comercial, con aumento generalizado de aranceles que luego fue moderando.

Las nuevas tarifas aduaneras no han provocado el aumento de la inflación que temían algunos analistas alineados a las políticas fallidas del anterior gobierno.

En la desaceleración del ritmo de inflación de enero influyó especialmente la caída de los precios del combustible. Los consumidores también se beneficiaron de una disminución en el precio de los vehículos de segunda mano.

En cambio, los precios del gas y la electricidad aumentaron 9,8% y 6,3% interanual, respectivamente. El precio de los alimentos subió 2,9%.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, fue de 2,5% en 12 meses en enero, también inferior a la de diciembre.

La Reserva Federal

Aunque la inflación general se ha enfriado, las presiones subyacentes sobre los precios, junto con un mercado laboral que se ha mostrado más resistente de lo esperado, podrían permitir a la Reserva Federal (Fed, banco central) mantener los tipos de interés estables.

Los datos sobre la inflación del viernes ponen fin a una semana de publicaciones económicas clave, entre las que se incluye un informe sobre el empleo que reportó un crecimiento en enero mayor a lo previsto.

La Fed hizo tres recortes de tasas de interés el año pasado, pero por ahora ha pospuesto nuevas medidas, con el objetivo de volver a situar la inflación en la meta de 2%.

FUENTE: Con información con AFP.

