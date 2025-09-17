miércoles 17  de  septiembre 2025
Farmacéutica británica GSK anuncia inversión de $30.000 millones en EEUU

El compromiso del grupo británico incluye un plan de 1.200 millones de dólares para construir una fábrica en Pennsylvania para desarrollar tratamientos para enfermedades respiratorias y contra el cáncer

La farmacéutica GSK afirmó que quiere desarrollar en Estados Unidos fábricas y laboratorios biofarmacéuticos de nueva generación

La farmacéutica GSK afirmó que quiere desarrollar en Estados Unidos "fábricas y laboratorios biofarmacéuticos de nueva generación"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El grupo farmacéutico británico GSK anunció el miércoles que invertirá durante los próximos cinco años 30.000 millones de dólares en Estados Unidos, en el primer día de la visita de Estado a Reino Unido del presidente Donald Trump.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el líder republicano ha presionado, entre otros sectores, a los fabricantes de medicamentos para producir más en Estados Unidos y reducir el desorbitante precio de los medicamentos que hoy pagan los estadounidenses

ECONOMíA

Ventas minoristas en EEUU aumentan más de lo previsto en agosto
Las inversiones anunciadas por GSK están destinadas a fortalecer su investigación y desarrollo, así como sus capacidades de producción en Estados Unidos, dijo la empresa en un comunicado.

GSK forma parte de las 17 compañías a las que Trump pidió presentar "compromisos firmes" para bajar el precio de sus productos en Estados Unidos antes del 29 de septiembre.

La visita de Estado que realiza hasta el jueves Trump en Reino Unido ha estado marcada por varios anuncios de asociaciones e inversiones entre las empresas de ambos países.

Washington impuso aranceles este año, en un intento por obligar a industrias de varios sectores a aumentar la producción nacional, responsabilizándolas de contribuir a un déficit comercial estadounidense "injusto".

Construcción de una fábrica en Pennsylvania

"La visita de estado de esta semana reúne a dos países que han liderado el mundo en ciencia e innovación en salud", dijo la directora ejecutiva de GSK, Emma Walmsley, en un comunicado.

GSK afirmó que quiere desarrollar en Estados Unidos "fábricas y laboratorios biofarmacéuticos de nueva generación".

El compromiso de este grupo británico incluye un plan de 1.200 millones de dólares para construir una fábrica en Pennsylvania para desarrollar tratamientos para enfermedades respiratorias y contra el cáncer, además de desarrollar inteligencia artificial en sus cinco sitios de fabricación en el país norteamericano.

GSK dijo que ya cuenta con unos 15.000 empleados en Estados Unidos, y que sus inversiones crearían "cientos de empleos altamente calificados".

El gigante tecnológico estadounidense Google anunció el martes que invertirá más de 6.790 millones de dólares en centros de datos y proyectos de inteligencia artificial (IA) en Reino Unido.

FUENTE: Con información de AFP.

