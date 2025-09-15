lunes 15  de  septiembre 2025
Uno de cada seis padres en EEUU rechaza el plan estándar de vacunación por "falta de confianza"

El sondeo, realizado entre más de 2.500 padres, destaca la creciente desconfianza de los estadounidenses hacia las vacunas desde la pandemia de COVID-19

CDC vía Unplash
CDC vía Unplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Uno de cada seis padres en Estados Unidos evita o pospone el programa de vacunación infantil estándar, según una encuesta publicada el lunes que señala falta de confianza en las inmunizaciones y en las autoridades sanitarias.

El sondeo, realizado por el diario The Washington Post y la oenegé KFF entre más de 2.500 padres, destaca la creciente desconfianza de los estadounidenses hacia las vacunas desde la pandemia de COVID-19.

La encuesta indicó que cerca del 9% decidió no vacunar a sus hijos contra la poliomelitis o contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

Los expertos en salud pública advierten que esta tendencia corre el riesgo de desencadenar el retorno de enfermedades potencialmente mortales que la vacunación infantil rutinaria eliminó en gran medida.

Estados Unidos experimentó en 2025 su peor brote de sarampión en más de 30 años, con más de 1.400 casos confirmados en total y tres muertes.

Desconfianza en la vacuna del COVID-19

La encuesta también reveló que los padres que han pospuesto o evitado la vacunación de sus hijos tienden a ser blancos, conservadores, muy religiosos y, en algunos casos, educan a sus hijos en casa, según ese sondeo.

La resistencia hacia las vacunas creció en Estados Unidos en los últimos años, alimentada en gran parte por afirmaciones que vinculan las vacunas con el autismo.

Según el sondeo, los padres se mostraron aún menos propensos a inmunizar a sus hijos contra el COVID-19 o la gripe: aproximadamente la mitad dijo no haber vacunado a sus hijos contra la gripe el año pasado, y el 56% señaló que no confiaba en que las vacunas contra el COVID-19 fueran seguras para los niños.

El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., ha iniciado una profunda reforma de la política de vacunación del país.

Pero aun así, la encuesta mostró que la gran mayoría de los padres estadounidenses apoyan el programa de vacunación. El 81% dijo que las escuelas públicas deberían seguir exigiendo vacunas contra el sarampión y la polio.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
