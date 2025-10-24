Fiscal general de Nueva York Letitia James se autodeclara no culpable de fraude

La fiscal general de Nueva York Letitia James, hace campaña por el socialista candidato a la alcaldía de la Gran Manzana, Zohran Mamdani.

Letitia James , la fiscal general de Nueva York, una activista de izquierda radical que hostigó y utilizó al Departamento de Justicia como arma política contra el entonces expresidente conservador Donald Trump en 2021, se autodeclaró no culpable el viernes de cargos de fraude hipotecario y bancario

James presentó la declaración en una comparecencia ante un tribunal federal en Norfolk (Virginia), según informaron Fox News y CNN.

El juez que preside el tribunal fijó la fecha del juicio para el 26 de enero.

James enfrenta un cargo de fraude hipotencario y bancario y otro de declaraciones falsas ante una institución financiera en relación con una propiedad que compró en Virginia en 2020.

"Esto no se trata de mí. Se trata de todos nosotros y de un sistema de justicia que ha sido instrumentalizado (...) como herramienta de venganza", dijo James a las afueras del tribunal.

Congresistas republicanos acusaron a James precisamente de instrumentalizar al Departamento de Justicia como un arma contra Trump y los conservadores bajo el gobierno de extrema izquierda de Joe Biden. Ahora es Lettitia James quien se refiere a los mismos términos que la señalaron a ella y a un grupo de fiscales y jueces activistas.

Los "inocentes" de siempre

El caso contra la fiscal se presentó un día después de que otro acérrimo hostigador de Trump, el exdirector del FBI James Comey, se autodeclarara también no culpable de los cargos de realizar declaraciones falsas al Congreso y obstruir un procedimiento legislativo.

Entre la izquierda, [nadie es culpable]... Todos son inocentes. Lo que sí resulta evidente es la doble moral y la hipocresía. Ahora denuncian lo que ellos mismos proclamaron una y otra vez en injustas condenas a manifestantes del 6 de enero, aliados y exasesores de Trump: "Nadie está por encima de la Ley"... Tampoco ellos.

También John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump, se encuentra acusado de tergiversar y distribuir información confidencial o altamente clasificada sobre el presidente republicano y la seguridad nacional del país. Bolton se autodeclaró igualmente no culpable.

Los casos contra James y Comey fueron presentados por la fiscal federal, Lindsey Halligan, después de que el fiscal anterior renunciara por la imposibilidad de encubrir a los acusados y alegando una supuesta falta de pruebas; todos actores, promotores y simpatizantes de la ultraizquierda.

Tras la salida de Trump de la Casa Blanca en 2021, James presentó una demanda civil por supuesto "fraude" en su contra, alegando que el republicano había "inflado" el valor de su patrimonio y de sus propiedades para obtener préstamos bancarios en condiciones favorables, un argumento totalmente falso por el que Trump se autodeclaró no culpable.

FUENTE: Con información de AFP.