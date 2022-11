Forbes reconoce a Aida Levitan como líder del mundo de las finanzas

El Reconocimiento sitúa a Levitan en una lista que incluye a mujeres líderes de la Junta de la Reserva Federal, la Universidad de Harvard, JP Morgan Chase y Morgan Stanley.

Como pionera e impulsora del mundo del marketing, las finanzas y las artes en Miami, Aida Levitan es reconocida por la revista Forbes en la categoría “Dinero”, un logro para la única mujer cubanoamericana que en estos momentos preside la junta directiva de un banco comunitario comercial estadounidense.

Levitan, reconocida como una de las pioneras en el impulso de la cultura hispana en el sur de Florida y el país, arribó a Estados Unidos a la edad de 13 años como refugiada política y parte de la Operación Pedro Pan.

“Tenemos que ver a U.S. Century Bank como un símbolo del éxito financiero que han tenido los cubanoamericanos e hispanos en la Florida”, dijo Levitan, quien en el año 2010 fue nombrada por el expresidente Barack Obama y el Congreso como miembro de la comisión nacional para la creación del Museo Latino del Smithsonian.

Por otra parte, su trabajo es considerado como primordial para el desarrollo de Miami al haber sido fundadora y líder de una de las primeras agencias hispanas de relaciones públicas, y su formación académica destaca por incluir un doctorado en literatura española de la Universidad de Emory, y una licenciatura en lengua y literatura española de la Universidad de Miami (UM, por su sigla en inglés).

“Hay un gran camino recorrido del cual me siento orgullosa, pero aún tengo sueños por cumplir. Entre ellos, escribir un libro que hable de mis experiencias y aprendizajes. Con esto quiero servir de inspiración y guía a otras mujeres emprendedoras, y sobre todo a esas mujeres mayores de 50 años que piensan que ya no pueden alcanzar el éxito”.

“El mensaje más importante que nos deja la revista Forbes a través de su lista ‘50 over 50’, es que las mujeres podemos triunfar a cualquier edad. De hecho, yo me convertí en presidenta de la junta directiva del banco a los 69 años, ¿quién lo hubiese pensado?”, dijo entre risas, no sin antes compartir uno de sus mayores anhelos por cumplir.

“El sueño más grande que tiene todo cubano exiliado es ver la libertad de Cuba. Hemos tenido más de 63 años de dictadura, cosa que es insólita en la historia de nuestro continente, y anhelamos ver que eso cambie”.

@camila_mendoza