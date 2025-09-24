Gigante energético español Iberdrola invertirá en EEUU y Brasil

El gigante energético español Iberdrola anunció el miércoles inversiones por 58.000 millones de euros (68.000 millones de dólares) hasta 2028, en sus mercados de Reino Unido, Estados Unidos y Brasil , con el objetivo de aumentar su beneficio neto anual.

Apostando por las redes eléctricas como vector de crecimiento, Iberdrola prevé "alcanzar un beneficio neto de 7.600 millones (de euros) en 2028, destinando cerca de 20.000 millones a dividendos entre 2024 y 2028", explicó el presidente de la empresa, Ignacio Galán, en un comunicado.

DECLARACIÓN Trump advierte: "Haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU"

SEGURIDAD NACIONAL EEUU desmantela red capaz de colapsar comunicaciones en Nueva York antes de asamblea de la ONU

En ese periodo, el grupo, que actualmente cuenta con unos 42.000 empleados, busca contratar "a más de 15.000 personas", según Galán.

Reino Unido será el primer destino de las inversiones, con 20.000 millones de euros (23.470 millones de dólares), seguido por Estados Unidos (16.000 millones de euros o 18.770 millones de dólares), la península ibérica (9.000 millones de euros o 10.500 millones de dólares) y Brasil (7.000 millones de euros o 8.200 millones de dólares), indicó la empresa.

Esta operación se enmarca en la estrategia establecida hace meses por el grupo, que ya preveía invertir 55.000 millones de euros entre 2026 y 2031, concentrándose en los mercados considerados los más rentables, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido.

Iberdrola experimentó una bajada en su beneficio neto de 14% en un año durante el primer semestre de 2025, alcanzando 3.560 millones de euros en comparación con 4.103 millones en el primer semestre de 2024, debido a un efecto contable desfavorable.

Esta disminución respondió a la venta al Estado mexicano de 13 centrales eléctricas que Iberdrola poseía en dicho país, tras un largo enfrentamiento con el Gobierno mexicano.

FUENTE: Con información de AFP.