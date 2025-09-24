miércoles 24  de  septiembre 2025
Paseo de la Fama

Trump cuelga foto de bolígrafo automático (autopen) en lugar del retrato de Biden en la Casa Blanca

El presidente y sus aliados en el Congreso aseguran que el "autopen" formaba parte de un plan para ocultar el deterioro cognitivo del demócrata

En la foto de la nueva galería presidencial se observa una máquina de firmar automática (autopen) en lugar de la foto del expresidente Joe Biden en la Casa Blanca.

@WhiteHouse / X
@WhiteHouse / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump se burló el miércoles del expresidente demócrata Joe Biden al colocar una foto de una máquina de firmar automática ("autopen") en lugar de una de su predecesor, en una nueva galería de retratos presidenciales en la Casa Blanca.

Trump acusa a Biden de haber abusado de esta máquina que sirve para firmar de forma automatizada indultos y otros documentos.

El republicano y sus aliados en el Congreso aseguran que el "autopen" formaba parte de un plan para ocultar el deterioro cognitivo del demócrata.

La foto, en blanco y negro, muestra un "autopen" y la firma de Biden en un papel, en lugar del retrato de Biden, en un nuevo "Paseo de la Fama", ubicado en la columnata que bordea el Jardín de Rosas de la Casa Blanca.

"El Paseo de la Fama Presidencial ha llegado a la columnata del Ala Oeste. Esperen a verlo…", publicó en X la asesora de comunicaciones de Trump, Margo Martin, junto con un video de la nueva exposición.

La cámara recorre una hilera de retratos en blanco y negro, enmarcados en oro, colgados a lo largo de la columnata, hasta llegar finalmente a la imagen del autopen representando a Biden.

La Casa Blanca publicó por separado una foto del propio Trump —cuyos retratos como 45º y 47º presidente de Estados Unidos se encuentran a ambos lados de la de Biden— observando la nueva incorporación.

Renovaciones de la Casa Blanca

El retrato del autopen de Biden será visible para los invitados que asistan más tarde el miércoles a una cena en el Jardín de Rosas, que Trump ha pavimentado como parte de una serie de renovaciones de la Casa Blanca.

Trump critica a su ahora predecesor de una serie de males, entre ellos la inflación y las guerras en Ucrania y Gaza.

Aficionado a la grandilocuencia, Trump ha emprendido varios cambios de decoración significativos en la Casa Blanca, que tiene más de 200 años de antigüedad.

Costeado con fondos propios

El republicano ha cambiado el aspecto del Despacho Oval con ornamentos dorados, instalado enormes astas de bandera y ahora está construyendo un salón de baile gigante, en principio costeado de su bolsillo.

También ha movido un cuadro del demócrata Barack Obama de su lugar original y, rompiendo con la tradición.

Trump también ha mostrado un sentido del humor peculiar: a la entrada del Despacho Oval hay una reproducción de una portada de un diario que muestra el retrato que le tomó la policía de Atlanta (Georgia) en 2023.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
