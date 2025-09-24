miércoles 24  de  septiembre 2025
PLAZO PERENTORIO

Familias del parque de casas móviles de Sweetwater reciben orden de desalojo en 24 horas

La comunidad de casas móviles Li'l Abner, antes refugio de vivienda asequible, se convirtió en epicentro de desesperación ante el avance de un megaproyecto urbanístico

Una familia se marcha del parque de casas móviles de Sweetwater.

Una familia se marcha del parque de casas móviles de Sweetwater.

D. CASTROPÉ
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- Un ambiente de malestar y temor se apoderó del parque de casas móviles Li’l Abner en Sweetwater, Florida, luego de que el martes las casi 200 familias que aún permanecen en el lugar recibieron una notificación final de desalojo con un plazo de tan solo 24 horas.

La orden emitida por una corte de distrito, a favor de la empresa propietaria del terreno, CREI Holdings, desató una protesta de los residentes, quienes calificaron el plazo perentorio como injusto y como una amenaza que podría dejarlos en la calle.

Lee además
Demolición de casas móviles en la ciudad de Sweetwater.
DENUNCIA

"¿A dónde nos vamos?", el grito desperado en el parque de casas móviles de Sweetwater
Una casa incendiada en el complejo de casas móviles en Sweetwater.
DRAMA HUMANO

Sweetwater: Un desalojo entre tensiones, incendios y resistencia vecinal

Angustia y desesperación

El ultimátum transformó el desolado paisaje del parque, ya marcado por meses de demoliciones, en una escena de caos y angustia.

Familias enteras, con la incertidumbre a cuestas, comenzaron este miércoles a empacar sus pertenencias en camiones de mudanza. "Nos tenemos que ir, no hay otra solución", lamentó una de las personas que optó por marcharse.

La situación ha tenido consecuencias físicas y emocionales. Un residente que prefirió el anonimato confesó haber perdido casi 15 libras en dos meses por el estrés. “Ayer fui al médico. Me pidieron reposo porque ando muy estresado con todo esto; aquí ya no hay vida”, relató.

María González, con 24 años en la comunidad, cuestionó la medida: “No pueden darnos un plazo de 24 horas porque ¿para dónde vamos a irnos así tan rápido?”.

Según su testimonio, la mujer de origen cubano vive con su hijo, su nuera y seis perros, y enfrenta la cruda posibilidad de dormir en sus vehículos como única opción.

RESIDENTE CASAS MOVILES SWEETWATER
Una residente de la comunidad de trailers en Sweetwater

Una residente de la comunidad de trailers en Sweetwater

Conflicto de larga data

La crisis actual es la culminación de una batalla que inició en noviembre, cuando las 900 familias del parque recibieron el primer aviso de desalojo. El propietario ofreció compensaciones escalonadas que muchos consideraron insuficientes para reubicarse en el costoso mercado de Miami.

Las sumas, que descendían de 14.000 a 3.000 dólares, según la fecha de salida, palidecen frente al valor de las casas móviles, algunas tasadas entre 60.000 y 70.000 dólares.

Mario Leiba, otro residente, denunció que la oferta ignora la inversión de toda una vida. "No están protegiendo toda la inversión que hemos ahorrado comprando una casa de más de 100.000", afirmó.

Orden desalojo trailers Sweetwater
Orden de desalojo.

Orden de desalojo.

Batalla en tribunales

Ante lo que consideran un atropello, los residentes que permanecen en el parque presentaron una demanda colectiva contra CREI Holdings, la Ciudad de Sweetwater y el Condado Miami-Dade.

Su abogado, David Winker, sostiene que los propietarios violaron los estatutos de Florida al no seguir el debido proceso para los cambios de zonificación.

La lucha legal tuvo un momento clave en agosto cuando un panel de cinco jueces escuchó los argumentos de unas 210 familias en una audiencia consolidada sin precedentes.

Durante horas, los magistrados cuestionaron la validez del proceso de desalojo, sembrando dudas sobre si todos los residentes recibieron las notificaciones adecuadas.

Parque casas moviles Sweetwater 1
El proceso de demolición avanza en el parque de viviendas móviles en Sweetwater.

El proceso de demolición avanza en el parque de viviendas móviles en Sweetwater.

Vivir entre los escombros

Mientras el caso avanza en las cortes, las condiciones de vida en Li'l Abner se han deteriorado de forma alarmante. Desde que comenzaron las demoliciones en marzo, el lugar se convirtió en una zona de escombros y basura.

Los residentes aseguran que han soportado múltiples cortes de electricidad que afectan a los más vulnerables, como un hombre en fase terminal de cáncer.

Además, algunos han afirmado que enfrentan problemas de salud por el polvo de las obras y la posible contaminación del agua, una situación que empeoró con la detección de asbesto en al menos cuatro de las casas demolidas.

A pesar de todo, la comunidad resiste, paga su alquiler y se organiza en protestas con la esperanza de que el sistema legal les dé la razón o, al menos, más tiempo.

Temas
Te puede interesar

Sweetwater: denuncian ventas de casas móviles a pesar de planes de desalojo

El miércoles trae respiro, pero el agua sigue como protagonista en Miami

Edge House Miami, nueva torre residencial de 56 pisos recibe aprobación oficial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Los inmigrantes ilegales Juan Carmen Pardón Méndez, de 29 años, y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23 años, -ambos mexicanos- fueron recapturados por el ICE este martes, 23 de septiembre
TEXAS

ICE recaptura a dos inmigrantes indocumentados que atacaron a una agente de la Patrulla Fronteriza

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
Decreto

"Estado de conmoción exterior", la respuesta de Maduro al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE que dejó 2 migrantes muertos y un herido tiene "motivaciones ideológicas"

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Te puede interesar

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE que dejó 2 migrantes muertos y un herido tiene "motivaciones ideológicas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una familia se marcha del parque de casas móviles de Sweetwater.
PLAZO PERENTORIO

Familias del parque de casas móviles de Sweetwater reciben orden de desalojo en 24 horas

El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a la audiencia durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 23 de enero de 2025.
Política exterior

EEUU alista financiamiento temporal para respaldar a Argentina

Proyección de dos ondas tropicales.
TEMPORADA CICLÓNICA

Advierten sobre posible formación de tormentas Humberto e Imelda en el Atlántico

La nueva torre Edge House Miami tendrá 56 pisos. 
NOVEDOSO EDIFICIO

Edge House Miami, nueva torre residencial de 56 pisos recibe aprobación oficial