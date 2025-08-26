martes 26  de  agosto 2025
Gobierno federal contempla ser accionista en empresas de defensa

"Hay una enorme discusión respecto a la defensa. Lockheed Martin obtiene el 97% de sus ingresos gracias al gobierno estadounidense", destacó el secretario de Comercio Howard Lutnick

El presidente Donald J. Trump y el jefe del Pentágono Pete Hegseth.

El presidente Donald J. Trump y el jefe del Pentágono Pete Hegseth.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gobierno estadounidense podría convertirse en accionista de empresas del sector de defensa, en particular de Lockheed Martin, como hizo recientemente con el fabricante de semiconductores Intel, indicó el martes el secretario de Comercio Howard Lutnick.

"Hay una enorme discusión respecto a la defensa. Lockheed Martin obtiene el 97% de sus ingresos gracias al gobierno estadounidense", destacó Lutnick, entrevistado en el canal de televisión CNBC.

"Básicamente, ellos son un brazo del gobierno estadounidense", lanzó.

El funcionario precisó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y sus equipos, estaban "en ello" y que "están considerando" la entrada del Estado estadounidense en el capital de los grupos de defensa del país.

"Como lo hicimos durante su primer mandato, seguimos teniendo una relación sólida con el presidente Trump y su administración para reforzar nuestra defensa nacional", se limitó a comentar un portavoz de Lockheed Martin a la AFP.

Boeing prefirió no comentar y otras grandes empresas del sector contactadas por la AFP -Northrop Grumman, GE Aerospace, RTX y General Dynamics- no han reaccionado de inmediato.

Las acciones del sector avanzaban en la bolsa de Nueva York tras las declaraciones de Lutnick, especialmente Lockheed (+1,59%), RTX (+1,12%), Northrop (+1,14%) y GE Aerospace (+1,73%).

FUENTE: Con información de AFP.

